El ex compañero de Bautista en WSBK prefiere quedarse en casa a pagar por correr

El paddock del Mundial de Superbikes está a la espera del anuncio de la posible renovación de Álvaro Bautista, ya que de ella dependen los últimos movimientos del mercado para 2025. Y es que cada vez hay menos plazas disponibles, y la decisión se complica. De esto sabe algo Michael Rubén Rinaldi, que ha visto cómo se desvanecía la posibilidad de ir al equipo Puccetti Racing para la próxima campaña.

Este año, en el equipo Motocorsa tras su salida del Aruba.it, el piloto italiano no está cosechando los resultados deseados, y actualmente sólo es 17º de la general de WorldSBK con 38 puntos. Una decepción a todas luces para un piloto que hasta el año pasado corría para el equipo oficial de Ducati, y estaba acostumbrado a actuaciones diferentes. Pero, ¿le queda alguna alternativa de cara a su futuro?

Convencido de que para 2025 tendrá que buscar una nueva montura, Rinaldi llamó a las puertas del equipo Puccetti, donde sin embargo no encontró cobijo. El equipo satélite de Kawasaki ha elegido a Garrett Gerloff para la temporada que viene, lo que obliga al transalpino a buscar en otra parte, salvo que la estructura italiana opte por tener una segunda moto, algo que entra dentro de lo posible.

"Tengo muy buena relación con Manuel Puccetti. Hablamos de igual a igual y no estoy decepcionado en absoluto", dijo Rinaldi a 'Speedweek' sobre su fichaje fallido. "¿Por qué debería enfadarme o quejarme porque Kawasaki y Manuel hayan optado por Garrett? Es americano, y Estados Unidos es un mercado muy importante, así que eso debe haber influido. Sin embargo, supongo que el año que viene correré en el Mundial de Superbikes. Aún no está claro en qué equipo".

Michael Ruben Rinaldi, Team Motocorsa Racing

En caso de que Puccetti no tenga una segunda Kawasaki, Rinaldi podría ir a Yamaha, y más concretamente podría tener una oportunidad en el equipo MotoXRacing. ¿Seguir en Motocorsa es una opción? De una cosa está seguro el de Rimini: no pagará por correr, para eso prefiere quedarse en casa. Pero, a pesar de todo, está convencido de que estará presente en la parrilla de WSBK en 2025.

"El contrato con Motocorsa sólo prevé un segundo año, y eso es todo lo que quiero decir al respecto. Durante mi etapa en el equipo oficial de Ducati siempre di lo mejor de mí. No hay muchos pilotos disponibles que hayan ganado en el Mundial de Superbikes, yo soy uno de ellos. Si no tienes contrato, tienes que conseguir resultados, e intentaré hacerlo. No estoy en una situación en la que pueda pagar una montura. Antes de tener que [pagar], preferiría quedarme en casa un año. Sin embargo, no creo que exista ese riesgo", explicó Rinaldi para finalizar.