El jefe de Bautista sostiene que su renovación está "cerca"

Álvaro Bautista sigue pendiente de renovar su contrato con Ducati en el Mundial de Superbikes. Tras varias semanas de indecisión, el vigente bicampeón del mundo confirmó que su deseo era permanecer en el campeonato de las motos derivadas de las de serie, pero ahora está por cerrarse su unión con la casa de Borgo Panigale, que ha sido tan exitosa en los últimos años.

En medio de las negociaciones por su renovación, el español pidió a la firma italiana un contrato de dos temporadas y una mejora de las condiciones económicas, mientras que Ducati ofreció otras condiciones: un ajuste de su ficha para acercarla a la de Nicolò Bulega, que percibe menos dinero que Bautista, y un contrato por una única campaña. De hecho, la casa transalpina llegó a tantear a Jack Miller para ofrecerle el puesto de Álvaro, tal y como contó Motorsport.com.

A falta de ver cómo se resolverá esta cuestión, lo cierto es que en la última ronda de WorldSBK, en Portimao, Bautista aseguró que seguían en negociaciones y que estaban "en camino" de firmar la renovación. Algo por lo que también apuesta su jefe de equipo.

En unas declaraciones recientes concedidas a la web oficial del Mundial de Superbikes, Serafino Foti, Team Manager del Aruba.it, ha confirmado que ahora mismo no piensan en otras opciones para sustituirle, ya que el objetivo es que el castellanomanchego se mantenga en su estructura. Y también que el acuerdo por la renovación está "cerca", aunque no quiso mojarse sobre cuánto.

"No hablamos [del futuro con Álvaro] durante el fin de semana de Portimao porque prefiere no hacerlo durante una ronda de WSBK", dijo. "Seguiremos trabajando y, aunque todavía no está cerrado, estamos cerca de llegar a un acuerdo. Pronto podré decir si es el 80%, el 90% o el 0%, pero tengo mucha confianza. No tenemos ningún plan B porque nuestro objetivo es continuar con él".

Ya en el plano más puramente deportivo, el dirigente italiano ofreció algunos detalles sobre los problemas que está encontrando Bautista este año con la Panigale V4 R. Foti confesó que el tema del peso ha afectado al español, por más que el #1 a veces reste importancia a tener que ir con lastre por la norma del peso mínimo. Y también confirmó que, desde la cita de la República Checa, parecen haber encontrado el camino para solventar las dificultades, como el propio ex piloto de MotoGP reafirmó en Portugal.

"Este año hemos tenido algunos problemas de peso con Álvaro. Ha sido difícil encontrar la mejor configuración, pero a partir de Most encontramos la mejor solución. Movimos el peso en algunas zonas, y nuestros ingenieros hicieron un buen trabajo. Fue competitivo en la República Checa y también en Portimao. Se cayó, pero estuvo ahí, y eso es lo más importante para el futuro. Toprak Razgatlioglu es muy fuerte, lleva 13 victorias seguidas, pero nunca nos rendiremos, como siempre, y seguiremos trabajando para el futuro. El año que viene tendremos la misma moto, pero es importante seguir mejorándola. Este año ha sido muy difícil, pero seguimos empujando en cada carrera", siguió Foti.

"Seguimos trabajando para mejorar en todas partes. No es un área concreta, son pequeñas cosas. El equilibrio de la moto es muy sensible al peso de Álvaro, este es el problema. En algunos circuitos, el peso está bien, pero en otros, hay que moverlo de nuevo. No es fácil, porque el peso estacionario es una cosa, pero el peso dinámico es una historia completamente diferente, así que este es el principal problema en este momento. No sabemos si una pista será especialmente difícil, porque lo descubrimos cuando llegamos allí. La moto fue bastante bien en Most, y en Portimao tuvo las mismas sensaciones", remachó, explayándose sobre el problema de Bautista.