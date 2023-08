WSBK: Jonathan Rea y Rinaldi mandan en el test de Aragón

El Mundial de Superbikes ha disputado esta semana unos test en el circuito español de MotorLand Aragón, que ha servido a los pilotos para volver del parón vacacional de cara a la ronda de la próxima semana en Magny-Cours (8 al 10 de septiembre). En estas pruebas, los mejores tiempos han sido para Jonathan Rea con la Kawasaki y Michael Ruben Rinaldi con la Ducati.

El italiano dominó la primera jornada, comandando la tabla tanto en la sesión matinal como en la vespertina. Ya el miércoles y con los tiempos bajando, Danilo Petrucci fue el más rápido por la mañana, rodando en 1:49.1. Sin embargo, fue Rea quien acabó liderando, con una mejor vuelta de 1:49.101 al final del día.

Así, no se vio en lo más alto de la tabla a Álvaro Bautista. El vigente campeón del mundo terminó séptimo el martes y segundo el miércoles, aunque en este último día ya se quedó a milésimas del norirlandés. En declaraciones a varios medios, entre los que se encontraba Motorsport.com, el talaverano reconoció que fue ganando sensaciones de una jornada a la otra.

"El miércoles fue un poco mejor con la moto, después de que el martes no tuviera las mejores sensaciones. Hacía menos viento y eso a lo mejor me ha ayudado, pero enseguida me encontré más rápido con la moto, y por lo tanto pudimos trabajar más en condiciones normales. Probamos varias soluciones en la parte delantera, con la suspensión, de setting. Hubo algunas cosas que me gustaron y serán interesantes de cara al futuro, otras a lo mejor no tanto como esperábamos, pero en general fue un buen día. Estoy contento, después del martes no era lo mejor", dijo el español.

Cabe destacar que Rea dominó únicamente disputando una jornada de entrenamientos. Y es que la marca de Akashi aprovechó los test para que Adrián Huertas probara la ZX10-RR. El joven español, campeón de Supersport 300 en 2021, mejor piloto de la marca actualmente en el Mundial de 600, y en definitiva gran promesa en el campeonato de las motos derivadas de serie, asombró en su debut en la clase reina, firmando una sexta posición y no muy lejos de la cabeza.

También brilló Danilo Petrucci, que viene mostrando un gran estado de forma. A pesar de marcar el noveno mejor tiempo, el piloto del Team Barni logró completar las pruebas con grandes sensaciones en líneas generales. También sonrió Michael Ruben Rinaldi al término del miércoles, finalizando con el quinto mejor tiempo por detrás de Xavi Vierge.

Precisamente Honda sigue trabajando duro para volver a estar arriba, y así lo hizo en los test de Aragón, en los que, sin embargo, no participó Iker Lecuona. Hay que recordar que el español está ocupado este fin de semana, con MotoGP en Barcelona, donde sustituirá al lesionado Alex Rins en el equipo LCR. En su lugar estuvo Testuta Nagashima, que acabó undécimo.

Quienes no estuvieron en estos entrenamientos previos a la ronda de Francia fueron las escuadras de Yamaha, tanto el equipo de fábrica como el GRT.