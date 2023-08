Mercado de fichajes WSBK 2024: pilotos confirmados y rumores

Los motores se apagan para la pausa veraniega, pero el mercado del WSBK no cesa y los rumores se disparan con confirmaciones, novedades e incertidumbres. La parrilla de la próxima temporada va tomando cada vez más forma, aunque el movimiento de algunos pilotos deja lugar a especulaciones y dudas. Uno de los que no tiene ninguna es Álvaro Bautista, porque el vigente campeón anunció a principios de año que renovó su contrato con Ducati y que pilotará la Panigale V4R del Aruba.it en 2024.

Lanzado hacia se segundo título, el español también hará una wildcard en el Gran Premio de Malasia de MotoGP, pero con la máxima concentración en las derivadas de fábrica. También hubo pruebas de la categoría reina para Toprak Razgatlioglu, que se subió a una Yamaha antes de decidir no solo quedarse en el campeonato, sino que cambiar de colores.

El turco pasará a ser miembro de BMW la próxima campaña, y será interesante ver lo competitivo que puede ser con la M1000RR R y si puede ser el rival directo en la lucha por el triunfo con el talaverano. Es una difícil elección para él, puesto que deja la moto con la que se proclamó campeón del mundo en 2021, y que ahora le permite ser segundo en la clasificación para irse a un lugar con menos velocidad.

Nuevas llegas y renovaciones, los confirmados para la temporada 2024 del WSBK

Por cada piloto que se va, hay otro que se queda. Yamaha dejar marchar a Toprak Razgatlioglu, pero podrán contar con Andrea Locatelli, que lleva en el equipo oficial desde 2021, y está confirmado para el próximo año. El de Bérgamo ha mostrado un gran crecimiento, lo que se ha traducido en la renovación con la casa de Iwata, aunque todavía no está claro quién será su compañero de equipo pese a que hace muy poco se anunció la extensión del contrato de Dominique Aegerter con los japoneses, lo que podría traducirse en seguir en el TGV, pero no hay nada oficial.

Por otro lado, uno que sabe muy bien cuál es su destino es Alex Lowes, que seguirá en Kawasaki porque el británico firmó la renovación con los de Akashi en la víspera a la ronda de Donington. Por cuarta temporada consecutiva, vestirá los colores de la compañía nipona, aunque su estancia no ha sido muy cómoda por la presencia de Jonathan Rea, y compartirá parrilla con su hermano Sam, que comunicó su salto de Moto2 a WSBK con el equipo Marc VDS.

BMW, cinco pilotos para cuatro motos

Todavía no se han hecho oficiales, pero otros confirmados para 2024 son los cuatro pilotos de BMW. Aquí es donde el mercado empieza a volverse loco, porque si el fabricante alemán planea continuar con toda su alineación más Toprak Ratzgatlioglu, ¿cuál será el destino de uno de ellos?

De momento, los muniqueses tienen cuatro motos en la parrilla, pero para 2024 habría cinco miembros con contrato, y aquí aparece el nombre de Manuel Puccetti. Ya no es un secreto que el propietario del equipo con su misma nomenclatura ya no está satisfecho con Kawasaki, y la ZX10RR de la que dispone en su conjunto parece que no está a la altura, por lo que piensa en un cambio.

Los rumores situaban al inicio a la escudería cerca de Ducati, antes de que se hablara de BMW, lo que solucionaría el problema de tener a cinco piloto y cuatro motos, con uno de ellos dispuesto a moverse hacia el equipo de Puccetti.

Rea tiene contraro con Kawasaki, pero…

El descontento de Puccetti es un reflejo del desfase técnico que sufre Kawasaki, que ni siquiera con su piloto de confianza es capaz de ser competitivo. Jonathan Rea logró su primera victoria del año en Most, en la primera carrera, y hasta ahora solo es esa la que adorna su vitrina. Curioso para el campeón del mundo de WSBK, el más laureado de la categoría, y aunque firmó un contrato de dos años que le une a los de verde hasta final de 2024, no todo es de color de rosas.

Los rumores sobre el probable fichaje de Rea por Yamaha son cada vez más insistentes, y la casa de Iwata busca un piloto que sustituya a Toprak Ratzgatlioglu. ¿Quién puede llenar ese vacío si no es Rea? El seis veces campeón del mundo sigue ligado a Kawasaki sobre el papel, pero incluso hay quien especula con que esta podría ser su última temporada, por lo que son muchos rumores, sin ninguna confirmación, y solo el tiempo aclarará cuáles serán las opciones de Rea y Kawasaki.

Andrea Iannone, el gran golpe de GoEleven

La suspensión tras dar positivo en una sustancia prohibida de Andrea Iannone llega a su fin esta temporada. El piloto de Vasto comenzará de nuevo en WSBK, donde debutará con la Panigale V4R del equipo GoEleven, uno capitaneado por Gianni Ramello y que se prepara para anunciar el gran golpe.

Aunque no es oficial, crecen los rumores y el italiano se incorporará a las derivadas de serie, donde formará pareja con Philipp Oettl si el conjunto decide optar por dos motos.

Barni, por su parte, se queda con Danilo Petrucci, y aunque el de Terni podría haber vuelto al Rally Dakar, los buenos resultados le han devuelto la motivación. Una única moto para Motocorsa, que podría confiar en Axel Bassani, aunque no hay confirmación por ninguna de las partes y todo es silencio por el momento.

Rinaldi y Bulega, pelea por la montura oficial de Ducati

¿Y Michael Ruben Rinaldi? El piloto todavía no ha dado noticias sobre su futuro y mantiene cierta reserva, porque tampoco hay noticias de Aruba.it. La incertidumbre sigue viva al tener a Nicolò Bulega rindiendo bien y está listo para dar el salto a WSBK, lo que podría obligar a su compatriota a buscar acomodo en otro lugar.

MotoGP, quién viene y quién va

WSBK viaja en paralelo con MotoGP, de donde siempre han ido y venido pilotos, y este año tampoco es diferente. Tras descartar la posibilidad de Toprak Razgatlioglu, aparecen otros nombres muy importantes, como Johann Zarco, donde muchos le han colocado en el equipo oficial de Ducati.

Sin embargo, aquí también habría más pilotos que motos, por lo que sería complicado. Por otro lado, el que parece preparado para volver a la categoría reina es Iker Lecuona, presente en varias carreras para sustituir a los lesionados de Honda, como pasó a principios de año con Marc Márquez antes de probar en el otro lado del garaje por el malherido Joan Mir, además de que en Silverstone ocupó el hueco libre de Alex Rins en el LCR.

Es por ese motivo, y el fichaje del español por Yamaha, lo que hace preguntarse si está listo para ir a MotoGP con el conjunto de Lucio Cecchinello. Muchas son las cuestiones que han de resolverse en el verano, pero solo la vuelta a la pista y los anuncios oficiales nos darán las respuestas para el espectáculo que veremos con las derivadas de serie en 2024.

