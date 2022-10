Cargar el reproductor de audio

Jonathan Rea viajó al Algarve con la esperanza de poner fin a una sequía de victorias que se remonta al mes de mayo, en Estoril, cuando subió a lo más alto del podio por última vez. Sin embargo, el norirlandés no fue capaz de plantarles cara a sus rivales por el título, Toprak Razgatlioglu y Álvaro Bautista, quienes se repartieron los oros en Portimao.

Esto le deja a 82 puntos de Bautista, a falta de las tres pruebas, con solo Villicum (Argentina), Mandalika (Indonesia) y Phillip Island (Australia) por delante.

Rea consiguió la pole el sábado y estuvo en cabeza tanto en la primera como en la última carrera del fin de semana, pero su Kawasaki ZX10-RR fue perdiendo ritmo con las vueltas y no llegó a estar en disposición de luchar por la victoria.

En la primera manga, disputada a 14 vueltas, terminó a tres segundos del ganador, Razgatlioglu, y en la segunda se quedó a casi cinco de Bautista.

"Estoy un poco decepcionado con los resultados", dijo Rea. "Vine aquí con ganas de volver a ganar una carrera. En la segunda carrera, cuando estaba delante, traté de aflojar un poco para gestionar el neumático y no arriesgar tanto. Pero cuando Álvaro me pasó y se puso delante, su ritmo era demasiado rápido".

"También vi que Toprak quería frenar a Álvaro. Eso me mantenía en la lucha, pero en cuanto tuvo pista libre no fui capaz de seguirle".

"Pensé que podría volver a contactar con Toprak, así que mantuve mi ritmo, pero no fue suficiente. Me costaba mucho entrar en la curva 14, y conforme el neumático se fue gastando era aún peor".

"No me arrepiento, hice todo lo que pude y me ganaron los mejores. Estaba frustrado por estar tan atrás, pero esa es nuestra realidad".

Rea también señaló la diferencia de ritmo en Portimao, mucho más rápido en comparación a otros años.

"Rodar en 1:40 y 1:41 durante toda la carrera demuestra lo mucho que ha avanzado el Mundial de Superbikes. Es bueno formar parte de esa batalla; una pena no haber estado un poco más cerca".

Sus opciones al título comienzan a desvanecerse, por lo que Rea dijo que se "olvidará de la general" y se se enfocará en "ir carrera a carrera".

"Lo que tenga que ser, será", añadió. "Álvaro y Ducati forman una dupla realmente buena ahora mismo y han hecho un gran trabajo, de ahí la diferencia en el campeonato. También Toprak".

"Los paquetes de ambos funcionan de forma diferente. Así que tengo que centrarme en mí mismo. Solo puedo influir en mi resultado, hacerlo lo mejor posible y, al final, veremos qué es lo que pasa después de Phillip Island".

