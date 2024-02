Rea, con algunos problemas en Portimao pero "en una buena posición"

El invierno del Mundial de Superbikes está a punto de terminar y cada vez falta menos para el inicio del campeonato. Sin embargo, antes de poner rumbo a Australia, los pilotos completaron un par de días de entrenamientos en el circuito de Portimao, lo que dejó algunas señales de por dónde puede ir la temporada 2024.

Jonathan Rea causó muy buena impresión. El primer acercamiento a la Yamaha del seis veces campeón del mundo fue bastante bueno, y se mostró satisfecho con el trabajo realizado durante el parón invernal. No fue hasta el último día de pruebas, cuando completó 64 vueltas, hasta que se quedó parado por un problema técnico.

"Los chicos tienen que comprobar exactamente lo que pasó, pero me quedé parado en la curva 1 y estuvimos mucho tiempo en boxes, así que perdimos un poco por lo sucedido. Sólo pudimos utilizar una moto durante el resto del test. Nos centramos de nuevo en la carga de trabajo, en probar la moto, y no estaba del todo satisfecho con las sensaciones que tenía. Alargué una vuelta más para ver cómo iban los neumáticos, y cada vez fui más rápido, así que hay cosas positivas", explicó el norirlandés.

Definitivamente hay margen de mejora en la R1, no está todo listo al cien por cien. Sin embargo, Rea sabe que esto es sólo el principio, y que la dirección que tomó es la correcta: "Creo que nuestra velocidad general necesita mejorar un poco. No me sentía del todo cómodo, así que seguimos trabajando para encontrar la puesta a punto óptima para este estilo; es la primera vez que estamos juntos aquí en Portimao y la moto se comportaba un poco diferente a lo que yo estaba acostumbrado. Hay trabajo por hacer para todos, pero estoy contento, confiado y aliviado por el final del test."

Jonathan Rea

"Probamos algunas ideas de suspensión, algunas piezas del chasis y elementos normales de test", continuó el multicampeón. "Experimentamos con la geometría y la puesta a punto, tratando de mejorar nuestras sensaciones. No tuve unos días [completamente buenos] en Portimao con la Yamaha, así que partí de una puesta a punto basada en el test Jerez y terminamos en una posición similar. Estamos en una buena posición, pero creo que podemos arreglarlo ahora y seguir trabajando en ello en Phillip Island".

En resumen, el test de Portimao sirvió al #65 para entender cómo seguir trabajando de cara al inicio de la temporada: "Los elementos fueron positivos, paso a paso estamos tratando de entender cómo se comporta el neumático, un área en la que estamos tratando de centrarnos en este momento, para darme algo de tracción. Algunas ideas y piezas eran mejores, otras eran iguales y no demasiado diferentes. Seguiremos trabajando en ello y veremos qué podemos hacer en Australia", finalizó Rea.