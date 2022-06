Rea: "Necesito más potencia, en TV se ve la diferencia respecto a Ducati"

Cargar el reproductor de audio

En la primera carrera de Misano, Jonathan Rea tuvo que conformarse con un segundo puesto, por detrás del imbatible ritmo de Álvaro Bautista. El norirlandés no pudo hacer nada contra la Ducati del talaverano, que, indiscretamente, se colocó como clara vencedora del fin de semana en Italia.

A pesar de haber ganado múltiples veces en el trazado italiano, el piloto de Kawasaki es consciente de que no pudo hacer más de lo que hizo y, satisfecho, puso la mirada en la siguiente prueba del año.

"No pude hacer más de lo que hice", admitió Rea tras concluir la carrera. "Al principio, me sentí fuerte, especialmente con la parte delantera. Pude frenar y entrar bien en la curva", recordó.

"Hice lo mejor que pude, pero no pude apuntar a la victoria a pesar de lo competitivo que fui en la primera parte de la carrera. Al final, Álvaro [Bautista] ganó. Fue rápido, aprovechó mejor los neumáticos y no tengo nada que decir respecto a eso", analizó en declaraciones recogidas en GPOne.

Rea admitió tener algunos problemas con los cambios de su Kawasaki, circunstancia que podría haber truncado su lugar en el podio.

"En Ducati tienen el motor que marca la diferencia, y se puede ver esa ventaja en la televisión. Como dije, necesitamos más. Estoy feliz por los veinte puntos, pero tenemos que mejorar porque necesitamos más potencia contra Ducati. Yo sé que hice mi mejor esfuerzo".

"Todavía no tengo contrato para la próxima temporada, así que no es momento de hablar de mi futuro en ese sentido. Ciertamente no voy a parar, porque estoy muy motivado. Me gusta correr como nunca antes. Así que en 2023 seguiré, pero no sé hasta cuándo".

Quien también pudo saborear el podio fue Toprak Razgatlioglu. El piloto turco logró romper la sequía que le acompaña desde principio de temporada, estrenando el cajón de honor en Misano.

"[Toprak] tiene muchos puntos en el campeonato, pero aún es demasiado pronto para juzgar. Recuerden 2019. Eso es solo para decir que cualquier cosa puede pasar en la carrera. Yo estoy seguro de que Toprak tuvo mala suerte [antes], pero estoy pensando en mí", concluyó el piloto de Kawasaki.