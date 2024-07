Razgatlioglu y su racha de victorias: "Ahora sé cómo se sentían en Ducati en 2019"

"Está siendo un año increíble para mí", dijo un maravillado Toprak Razgatlioglu el pasado domingo en Most, tras su décima victoria consecutiva en el Mundial de Superbikes. El turco también brilló en la ronda de la República Checa, y por tercera vez tras Misano y Donington ganó las tres carreras del fin de semana. Está sacando el máximo de su nueva moto, la BMW, y la pregunta en el paddock es quién o qué puede parar a la gran estrella de WorldSBK.

Y es que hasta da la sensación de que el campeón del mundo de 2021 consigue sus triunfos sin mucho esfuerzo. "El año pasado, fui al máximo cada fin de semana [con la Yamaha]. Pero este año, todo está bajo control, y puedo pilotar de forma relajada", afirma el piloto de 27 años.

En Most, también volvieron a verse muchas banderas turcas. Razgatlioglu, además de todo, es venerado por sus compatriotas: "Casi lloro. Había muchos aficionados turcos allí para apoyarme. Eso me hace muy feliz. Cada día soy más conocido", comentó el piloto nacido en Antalya, que vive su mejor momento en el campeonato.

Razgatlioglu no ha tenido que sufrir especialmente en las últimas carreras, lo que le llega a "aburrir", y le recuerda al primer año de Álvaro Bautista en Ducati, en el que ganó 11 carreras consecutivas: "Estoy aburrido, pero al mismo tiempo estoy contento de haber vuelto a ganar. Ahora sé cómo se sentía Ducati en 2019, cuando ganaba todas las carreras".

En términos de velocidad pura, Toprak volvió a estar en su propia liga en Most. Sin embargo, había grandes preocupaciones respecto al neumático trasero. El año pasado, el propio Razgatlioglu se retiró en la segunda carrera larga, por un pinchazo.

Después de ganar la Race 1, esa goma trasera dejó algo de preocupación, al tener ampollas. "El sábado me di cuenta de que había un problema con el neumático. En la segunda carrera hacía aún más calor", explicó. El ganador tuvo que cambiar su táctica. "No di tanto gas en las curvas de izquierdas. Pero en las de derechas fui al 100%. Quería tener una carrera controlada. Después de la prueba, nadie mira [la ventaja por la que se gana]. Lo importante es quién ganó. Piloté despacio y con calma. Miré mi pizarra y vi lo grande que era mi ventaja".

Sin embargo, las ganas pudieron a Toprak, que quiso probarse: "En la vuelta 21 ó 22, volví a rodar en 1:32.6. Quería saber si podía ir aún más rápido o no. También quería demostrar a mi equipo que podía ser más rápido, después de haber estado rodando constantemente 1:33. Esta vez no he tenido problemas con los neumáticos porque no he forzado en cada vuelta. Estoy muy contento, hemos trabajado increíblemente bien", siguió.

Tras dos fines de semana de parón, la temporada 2024 de WSBK continuará en Portimao. Si Razgatlioglu gana la carrera del sábado y la Superpole Race del domingo, batirá la racha de victorias más amplia de la historia del Mundial. El récord actual es de once triunfos, compartido por Jonathan Rea, seis veces campeón del mundo, y Bautista.

"El año pasado perdí la victoria contra Álvaro en la última curva. Pero este año, la situación es diferente. Necesito dos victorias más para batir el récord. Quizá [logre] 15 victorias", dijo el turco al respecto, con mucha confianza en sí mismo, que dice que "quizás me tire a la piscina" como posible celebración de cara a Portugal.