Bautista confirma que no quiere retirarse y deja en manos de Ducati su renovación

Álvaro Bautista por fin despejó las dudas sobre cuál será su futuro en el Mundial de Superbikes. Después de varias semanas de especulación, y al término de la ronda de la República Checa -que no fue nada positiva para él, con dos caídas en las dos carreras del domingo-, el vigente campeón de la categoría de las motos derivadas de las de serie confirmó que su intención es continuar en WorldSBK, ya que no quiere marcharse a casa con un mal sabor de boca.

El castellanomanchego no se había puesto ningún plazo específico para tomar una decisión, pero sí que incitó a algunas dudas sobre si apostaría por continuar con su carrera deportiva o por colgar el casco. La razón principal reside en que quiere disfrutar sobre la Ducati con la que ha ganado los dos últimos campeonatos de WSBK, una condición que en este 2024 no se está cumpliendo. Y es que la Panigale V4 R parece haberse quedado atrás entre el lastre introducido por la nueva norma del peso mínimo y el empuje de Toprak Razgatlioglu y la BMW, que se han convertido en la referencia, ganando las 10 últimas carreras.

Sin embargo, tras la cita de Most de este pasado fin de semana, Bautista confirmó ante los medios de comunicación que su intención es continuar en el Mundial de Superbikes, y que, en consecuencia, ya está hablando con la casa de Borgo Panigale para tratar de llegar a un acuerdo sobre su renovación. Sin embargo, aunque continuar con Ducati es su opción preferida, no es la única que tiene sobre la mesa. El de Talavera confirmó que también tiene un "Plan B", aunque no especificó cuál, y que todo dependerá de si la firma italiana responde a sus peticiones, que pasan por recibir ayudas con la moto, como dijo tras Donington.

"Quiero seguir. Estamos hablando con Ducati para renovar el contrato. Creo que no es justo terminar así mi carrera. Necesito volver a disfrutar de la moto, sentirme fuerte. Después de este fin de semana, en el que tenemos las cosas más claras, podemos empezar a mejorar", empezó diciendo Bautista, en declaraciones recogidas por la web oficial de WorldSBK.

Y tras ello, confirmó que no depende por completo de él, sino que está en manos de los transalpinos: "Estamos hablando con Ducati para renovar el contrato. Mi intención es esa. Mi principal opción es seguir con el mismo equipo, pero también está en manos de Ducati, no sólo depende al 100% de mí. Si Ducati quiere que firme en el World Ducati Week [en unos días], tiene que darme lo que quiero. Battistella [su mánager] tiene otras opciones, seguro, pero no puedo decirte cuáles son. Tenemos un plan B", remachó.

Al respecto de la renovación, Gigi Dall'Igna, director general de Ducati Corse, comentó tras la ronda de Italia que la intención de la marca era apostar por la continuidad, y que esperarían a la decisión de Bautista. Pero queda claro que tendrán que darle algo más al #1 para mantenerle en el Aruba.it.