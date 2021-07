Rabat: "He tenido un comienzo de temporada muy malo"

Después de las cuatro primeras rondas de la temporada 2021 del WorldSBK, Rabat solo ha logrado acabar en el top 10 en dos carreras, con un noveno lugar en la primera del fin de semana en Estoril como su mejor resultado.

Esto ha dejado al español en la 15ª posición de la clasificación de pilotos con 18 puntos, por detrás tanto de los pilotos del equipo oficial Ducati, Scott Redding y Michael Ruben Rinaldi, como de los privados Chaz Davies (GoEleven) y Axel Bassani (Motocorsa).

Rabat tuvo un fin de semana particularmente difícil en la última ronda en Donington Park, donde solo sumó dos puntos tras ser 14º en la segunda carrera carreras después de acumular dos abandonos en las anteriores.

El campeón del mundo de Moto2 en 2014 esperaba mucho más de su paso al WorldSBK, pero dice que debe tener paciencia para que cambie su suerte.

"Al principio empezamos con muchos problemas y los dos últimos circuitos [Misano y Donington] se nos han atragantado, todavía no entiendo por qué", dijo Rabat a la web oficial del WorldSBK.

"Después hicimos un test [en Misano] que fue bastante mejor, y en Donington no se pueden sacar conclusiones buenas. Hay que esperar un poquito, tener paciencia e intentar sacar el máximo provecho de cada fin de semana".

"Está claro que está siendo un principio de temporada malo, muy malo; ni de coña se ve reflejado en la pista el trabajo que hago en casa, y no queda otra que armarse de paciencia y tener calma".

"Uno se acostumbra con el paso de los años, si no salen los resultados encuentras la motivación en casa para llegar al circuito motivado, sales de aquí intentando no irte desmotivado y seguir; sobre todo se trata de tener mucha seguridad en uno mismo porque al final es lo más importante. Yo sé que voy rápido y estoy al 100% en todo, y poca cosa más…".

La temporada del WorldSBK se reanuda la próxima semana en Assen, donde Rabat terminó en el podio en 2015 cuando corría en Moto2.

"No me planteo nada para Assen. Espero llegar fuerte, como he llegado aquí, trabajar calmado como he trabajado aquí, y seguir con esta mentalidad tanto si sale bien como si sale mal. Hay que intentar poner todo en el sitio. Seguir intentándolo pase lo que pase".