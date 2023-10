Oficial: Andrea Iannone volverá a la competición en el WorldSBK 2024

La tormenta del dopaje, la descalificación y el renacimiento. Así podríamos resumir (muy) brevemente los últimos cuatro años de Andrea Iannone, obligado a ser espectador en carreras en las que le hubiera gustado ser protagonista. Pero 2024 será el momento del regreso: el piloto italiano volverá a empezar en superbikes y lo hará corriendo con el equipo Goeleven, que hoy mismo ha hecho oficial el acuerdo.

El regreso de Andrea Iannone a la competición en las derivadas de serie con el equipo satélite de Ducati era hasta ahora un secreto a voces, pero con el anuncio oficial ya está cerrado. Iannone volverá así a la competición tras su inhabilitación de cuatro años por dopaje, y lo hará pilotando la Panigale V4R del equipo Goeleven, que deja marchar a Philipp Oettl tras dos temporadas. El acuerdo entre el equipo y el piloto es sólo por un año, pero será importante sobre todo para que Iannone vuelva a ponerse a prueba y por fin vuelva a saborear las carreras.

Queda por ver si Andrea podrá salir a pista en los test de final de temporada previstos en el circuito de Jerez a finales de mes, tras la última prueba de 2023. En cualquier caso, 2024 será un año que el piloto de Abruzzo difícilmente olvidará, y ya está deseando enfundarse el mono y el casco para volver a la acción.

"Llevo mucho tiempo esperando este momento, por fin de vuelta a la pista, donde he pasado mi vida. Quiero dar las gracias a Gigi Dall'Igna, Paolo Ciabatti, Claudio Domenicali, Marco Zambenedetti y a todo el equipo Go Eleven por su confianza , con su apoyo he recuperado la ilusión que tenía de niño. Un agradecimiento especial también a la familia del WorldSBK por la oportunidad. Estoy entusiasmado", declaró.

También hay mucho entusiasmo por parte del equipo Goeleven, que habla a través de Gianni Ramello, propietario del equipo: "Un piloto como Andrea no sólo ha demostrado a lo largo de los años que es rápido y tiene mucho talento, sino que también es sin duda una figura pública de interés. El reto es aún más estimulante porque hemos aprovechado la oportunidad de volver a meter a Iannone en un Campeonato del Mundo después de cuatro años de pausa, y puedo garantizar que trabajaremos duro para estar en las posiciones importantes. Queremos demostrar firmemente que hemos tomado esta decisión porque creemos en el potencial del piloto, y estamos seguros de que lo dará todo para conseguir grandes resultados. No puedo hacer otra cosa que felicitar a Andrea por haber elegido nuestro equipo, dándonos una gran importancia y demostrando que su excelente trabajo es fuertemente apreciado, y también le felicito porque ha puesto el valor necesario para asumir este nuevo reto, que no es nada fácil".

Denis Sacchetti, director del equipo Goeleven, se hace eco de esos comentarios: "Hemos trabajado muy duro para hacer realidad este sueño, nos habría gustado gritarlo al mundo hace mucho tiempo, pero crear un proyecto tan importante no es trivial y debe estructurarse cuidadosamente. El Maniac ha decidido volver al juego, algo que no todos habrían hecho, se ponen los pelos de punta después de todo lo que ha pasado y tanto tiempo fuera de las carreras. Es una elección valiente, puede parecer una locura para algunos, pero la cantidad adecuada de locura y valentía puede llevar a grandes hazañas. ¿Por qué esta apuesta? Cuando empezamos a hablar con él, nos impresionó su determinación, su garra y sus ganas de volver a hacer lo que le gusta, vi en sus ojos el deseo y la necesidad de correr en moto, como un niño que quiere volver a jugar y todo lo que pasa a su alrededor queda anulado porque sólo quiere volver a jugar, no tiene otros pensamientos en ese momento".

"Sabemos que no será fácil, que al principio habrá mucho dolor y trabajo duro que hacer, pero esta toma de conciencia nos une aún más y nos estimula aún más", concluye Sacchetti.

No faltan las palabras de Ducati, que comenta la noticia con Marco Zambenedetti: "Estoy encantado de que Andrea vuelva a Ducati. Es un piloto con talento que sin duda tiene todavía mucho que dar a este deporte. Ciertamente, después de un periodo tan largo de parón, será importante que se dé tiempo suficiente para que él y la moto vuelvan a ser uno. Tendrá a su lado un equipo experimentado con la V4R que le apoyará al máximo esta temporada. Estoy impaciente por verle en la pista con el resto de pilotos".