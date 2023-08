Iannone habla tras mucho tiempo: "Solo me arrepiento de dejar Ducati"

Hace varios años, Andrea Iannone recibió una dura sanción que le prohibía competir durante cuatro temporadas, y ahora que eso está a punto de cumplirse, el italiano prepara su regreso a los circuitos en el WSBK a partir de la próxima campaña en el GoEleven Ducati. Durante su estancia en MotoGP desde 2013 hasta 2019, pasó por Pramac, Ducati, Suzuki y Aprilia, y a pesar de tantas carreras, se marchó con solo una victoria en su haber.

Esa fue en 2016 vestido de rojo, pero al término de ese año, el de Vasto decidió firmar por los japoneses de Hamamatsu antes de pasarse a la fábrica de Noale, donde cambió su historia. Andrea Iannone recibió un primer castigo de 18 meses por la FIM, pero finalmente se optó por una penalización que se extendería durante cuatro cursos completos tras dar positivo por Drostanolona en un control durante el Gran Premio de Malasia en 2019.

Aunque el italiano no quiso estar en el foco mediático demasiado mientras que cumplía con su sanción por dopaje, rompió su silencio con una entrevista sobre sus planes de futuro en Icon Magazine, y aseguró que habría hecho todo de un mdo distinto: "Si pudiera pensar como lo hago ahora, habría hecho muchas cosas de manera diferentes".

"Por ejemplo, solo me arrepiento de haber dejado Ducati", indicó el piloto de 34 años. "Tenía varias opciones, elegí la que me pareció correcta [Suzuki], pero dejé mi corazón en Ducati".

Cuando se le preguntó sobre en qué punto se encuentran las conversaciones para su transición al WSBK, dijo: "Por ahora, debo mantener la boca cerrada, estamos trabajando, pensando en el futuro próximo, que está bastante cerca. Mi suspensión está a punto de terminar, la línea de meta ya está a la vista, recuperaré mi licencia en noviembre".

"Hay contactos, conversaciones, estamos hablando, y estoy contento de que siga habiendo interés por mí, me hace sentir orgulloso y feliz", explicó el italiano. "Dónde, cómo y cuándo, WSBK o MotoGP, es demasiado pronto para decirlo, pero a lo largo de los años siempre hemos trabajado para volver. He perdido mucho tiempo, pero lo más importante es tomarlo todo con dignidad".

"No quiero venganza, nunca me ha gustado, siempre me he sentido libre en los últimos años, nunca me he notado atrapado. Espero volver a hacer lo que me gusta, pilotar la moto a 300 km/h, tan fuerte como pueda, sintiéndome más ligero, esa es mi vida", concluyó Andrea Iannone.

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!