Iker Lecuona vuelve a subirse a su Honda de WorldSBK en Jerez

Iker Lecuona pudo volver a subirse a su Honda CBR1000 RR-R en el Circuito de Jerez, que acogió esta semana unas jornadas de test en las que participaron algunos de los equipos de WorldSBK.

El piloto español permanecía de baja desde principios de noviembre, cuando sufrió una dura caída en los entrenamientos libres de Indonesia, penúltima cita del calendario.

Lecuona tuvo que ser evacuado al hospital, donde se le diagnosticaron fracturas en una vértebra y el sacro. Ahora, un mes después del incidente, el valenciano de raíces vascas pudo volver a pista, y parece que las sensaciones han sido buenas.

"Sinceramente, me encuentro muy bien", dijo Iker en unas declaraciones publicadas por la web del campeonato.

"Durante las primeras dos o tres vueltas me he sentido un poco raro, y no me sentía perfecto con mi espalda, pero después de unas cuantas vueltas más, una vez que mi cuerpo se ha calentado, no tenía ningún dolor, así que podía pilotar bastante bien".

"Estoy muy contento de estar aquí en Jerez y creo que, en general, he trabajado bastante bien hoy, incluso con el viento y las condiciones difíciles. Me encuentro bastante bien, aunque tengo la espalda y los músculos un poco cansados, pero en general, durante los test, no he tenido ningún problema para rodar", añadió.

Son buenas noticias para un Lecuona que luchará en 2023 por intentar rodar en el grupo cabecero, después de una temporada de debut más complicada de lo esperado.

Cerró su primer año con una tercera posición en Assen como mejor resultado, y aunque sí fue capaz de mantenerse entre los diez primeros de forma regular, no llegó a estar en ningún momento en disposición de plantar cara a los líderes de la categoría.

Peor suerte corrió su compañero de equipo, también debutante en WorldSBK, Xavi Vierge. El expiloto de Moto2 tuvo más dificultades que Lecuona para clasificar en el Top10, y completó su curso de rookie por detrás de su compañero de box.

"Tenemos que mejorar mucho la moto porque en mojado hay una gran diferencia", comentó Iker, después de que la lluvia asolase el trazado andaluz a lo largo de las pruebas.

