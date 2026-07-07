Horarios de la ronda de Donington Park de WSBK 2026 y cómo verla
El Mundial de Superbikes vuelve a la acción tras unas semanas de parón con la octava ronda de la temporada 2026, la de Reino Unido en Donington Park. Apunta los horarios y cómo verlo.
Iker Lecuona, Team HRC, Xavi Vierge, Team HRC
Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images
Vuelve el Mundial de Superbikes para rematar los dos tercios de la temporada 2026 antes de afrontar las últimas citas del curso. En un fin de semana cargado de motociclismo, en el que también habrá Gran Premio de Alemania de MotoGP, el campeonato de las motos derivadas de serie llega a Gran Bretaña para la octava ronda del año: la de Reino Unido en el mítico Donington Park. Apunta los horarios y cómo verlo todo en directo por televisión, gratis.
Horarios de la Ronda de Donington Park de WSBK 2026 para España
Viernes
|Día
|Evento
|Hora
|Viernes 10 de julio
|Libres de WorldWCR
|10:40 - 11:05
|Viernes 10 de julio
|Libres 1 de WorldSBK
|11:20 - 12:05
|Viernes 10 de julio
|Libres 1 de WorldSSP
|12:20 - 13:00
|Viernes 10 de julio
|Superpole de WorldWCR
|15:10 - 15:35
|Viernes 10 de julio
|Libres 2 de WorldSBK
|16:00 - 16:45
|Viernes 10 de julio
|Superpole de WorldSSP
|17:00 - 17:40
Sábado
|Sábado 11 de julio
|Warm Up 1 de WorldWCR
|10:00 - 10:10
|Sábado 11 de julio
|Warm Up 1 de WorldSSP
|10:20 - 10:30
|Sábado 11 de julio
|Libres 3 de WorldSBK
|10:40 - 11:00
|Sábado 11 de julio
|Superpole de WorldSBK
|
12:00 - 12:15
|Sábado 11 de julio
|Carrera 1 de WorldWCR
|
14:00
|Sábado 11 de julio
|Carrera 1 de WorldSSP
|
15:00
|Sábado 11 de julio
|Carrera 1 de WorldSBK
|
16:30
Domingo
|Domingo 12 de julio
|Warm Up 2 de WorldWCR
|
10:00 - 10:10
|Domingo 12 de julio
|Warm Up de WorldSBK
|
10:20 - 10:30
|Domingo 12 de julio
|Warm Up 2 de WorldSSP
|
10:40 - 10:50
|Domingo 12 de julio
|Carrera Superpole de WorldSBK
|
12:10
|Domingo 12 de julio
|Carrera 2 de WorldWCR
|14:00
|Domingo 12 de julio
|Carrera 2 de WorldSSP
|15:00
|Domingo 12 de julio
|Carrera 2 de WorldSBK
|16:30
En Donington Park, la particularidad será que los horarios se adaptarán a la hora local del Reino Unido, por tanto, las carreras serán más tarde de lo habitual para España. En WSBK, el sábado 11 de julio, serán la Superpole, la clasificación de 15 minutos (12:00) y la Race 1, la primera carrera larga (16:30). El domingo, 12 de julio, será el turno de la Superpole Race, la carrera corta (12:10) y de la Race 2 (16:30).
Por otra parte, las carreras de sábado y domingo de Supersport 600 serán a la misma hora, a las 15:00 de la tarde para España, y lo mismo ocurrirá con las mangas del Mundial Femenino de Motociclismo (14:00).
Cómo ver por TV la ronda de Donington Park de WSBK 2026
Como ya sabes, la temporada 2026 del Mundial de Superbikes puede verse principalmente a través de DAZN. Por consiguiente, la plataforma ofrecerá el fin de semana al completo en Donington Park, octava ronda del año, con los entrenamientos libres del viernes, las Superpoles y todas las carreras. Aunque DAZN es de pago, WSBK se puede ver gratis. Solo necesitarás estar registrado en la web de la plataforma para verlo.
Además, la ronda de Donington Park y toda la temporada al completo también puede verse en la propia plataforma del campeonato, el SBK Videopass, que es de pago y cuyas retransmisiones son en inglés.
¿Cuántas vueltas se darán en las carreras de WSBK 2026 en Donington Park?
Las carreras largas del Mundial de Superbikes en el circuito de Donington Park se disputarán a 23 vueltas, tanto sábado como domingo. Además, la carrera Superpole del domingo será a 10 giros. Por otra parte, las carreras de Supersport 600 serán a 19 vueltas, y las de WorldWCR a 12.
Así llega el Mundial de Superbikes 2026 a la Ronda de Donington
Nicolò Bulega es el gran líder de WorldSBK 2026, al mantenerse imbatible y haber ganado todas las carreras disputadas hasta ahora, en las 7 pruebas anteriores. El español Iker Lecuona es segundo.
|Pos
|Piloto
|Puntos
|1
|N. BulegaDucati
|434
|62
|62
|62
|62
|62
|62
|62
|2
|I. LecuonaDucati
|313
|19
|49
|49
|49
|49
|49
|49
|3
|Y. MontellaBarni Racing Team
|170
|26
|4
|18
|34
|39
|10
|39
|4
|A. Lowesbimota by Kawasaki Racing Team
|156
|16
|32
|21
|13
|19
|31
|24
|5
|S. LowesElf Marc VDS Racing Team
|148
|16
|27
|39
|17
|4
|39
|6
|6
|A. Bassanibimota by Kawasaki Racing Team
|128
|42
|18
|7
|-
|19
|23
|19
|7
|L. BaldassarriTeam Go Eleven
|123
|25
|15
|18
|20
|29
|10
|6
|8
|A. BautistaBarni Racing Team
|99
|19
|8
|32
|22
|-
|11
|7
|9
|M. OliveiraROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team
|97
|17
|39
|13
|16
|-
|-
|12
|10
|A. SurraMotocorsa Racing
|95
|11
|1
|1
|21
|22
|16
|23
|11
|G. GerloffKawasaki WorldSBK Team
|91
|15
|9
|-
|16
|28
|17
|6
|12
|A. LocatelliPata Maxus Yamaha
|91
|14
|11
|19
|9
|15
|3
|20
|13
|T. MackenzieMGM Optical Express Racing
|81
|17
|2
|13
|13
|8
|11
|17
|14
|X. ViergePata Maxus Yamaha
|65
|-
|15
|19
|10
|9
|3
|9
|15
|D. PetrucciROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team
|46
|16
|15
|10
|5
|-
|-
|-
|16
|T. BridewellSuperbike Advocates
|45
|-
|3
|3
|2
|11
|21
|5
|17
|R. GardnerGRT Racing Team
|38
|3
|9
|4
|7
|3
|4
|8
|18
|S. ManziGRT Racing Team
|34
|2
|5
|1
|7
|7
|6
|6
|19
|M. van der MarkROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team
|23
|-
|-
|-
|-
|5
|11
|7
|20
|S. ChantraHonda HRC
|8
|-
|1
|-
|1
|-
|2
|4
|21
|T. NagashimaHonda HRC
|7
|7
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|22
|J. ReaHonda HRC
|4
|-
|4
|-
|-
|-
|-
|-
|23
|B. SofuoğluMotoXRacing
|4
|1
|-
|-
|3
|-
|-
|-
|24
|
M. RatoMotoXRacing
|2
|-
|-
|-
|2
|-
|-
|-
|25
|R. VickersHonda HRC
|1
|1
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|26
|
H. SoomerROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|27
|Y. KuniiHonda HRC
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|28
|J. DixonHonda HRC
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|29
|
T. SmitsTeam Apreco
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
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