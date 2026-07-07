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Previo
WSBK Donington

Horarios de la ronda de Donington Park de WSBK 2026 y cómo verla

El Mundial de Superbikes vuelve a la acción tras unas semanas de parón con la octava ronda de la temporada 2026, la de Reino Unido en Donington Park. Apunta los horarios y cómo verlo.

Rubén Carballo Rosa
Editado:
Iker Lecuona, Team HRC, Xavi Vierge, Team HRC

Iker Lecuona, Team HRC, Xavi Vierge, Team HRC

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Vuelve el Mundial de Superbikes para rematar los dos tercios de la temporada 2026 antes de afrontar las últimas citas del curso. En un fin de semana cargado de motociclismo, en el que también habrá Gran Premio de Alemania de MotoGP, el campeonato de las motos derivadas de serie llega a Gran Bretaña para la octava ronda del año: la de Reino Unido en el mítico Donington Park. Apunta los horarios y cómo verlo todo en directo por televisión, gratis.

Apunta los horarios de MotoGP:

Horarios de la Ronda de Donington Park de WSBK 2026 para España

Viernes

Día Evento Hora
Viernes 10 de julio Libres de WorldWCR 10:40 - 11:05
Viernes 10 de julio
 Libres 1 de WorldSBK 11:20 - 12:05
Viernes 10 de julio
 Libres 1 de WorldSSP 12:20 - 13:00
Viernes 10 de julio
 Superpole de WorldWCR 15:10 - 15:35
Viernes 10 de julio Libres 2 de WorldSBK 16:00 - 16:45
Viernes 10 de julio Superpole de WorldSSP 17:00 - 17:40

Sábado

Sábado 11 de julio Warm Up 1 de WorldWCR 10:00 - 10:10
Sábado 11 de julio
 Warm Up 1 de WorldSSP 10:20 - 10:30
Sábado 11 de julio Libres 3 de WorldSBK 10:40 - 11:00
Sábado 11 de julio Superpole de WorldSBK

12:00 - 12:15
Sábado 11 de julio
 Carrera 1 de WorldWCR

14:00
Sábado 11 de julio Carrera 1 de WorldSSP

15:00
Sábado 11 de julio Carrera 1 de WorldSBK

16:30

Domingo

Domingo 12 de julio Warm Up 2 de WorldWCR

10:00 - 10:10
Domingo 12 de julio Warm Up de WorldSBK

10:20 - 10:30
Domingo 12 de julio Warm Up 2 de WorldSSP

10:40 - 10:50
Domingo 12 de julio Carrera Superpole de WorldSBK

12:10
Domingo 12 de julio
 Carrera 2 de WorldWCR 14:00
Domingo 12 de julio Carrera 2 de WorldSSP 15:00
Domingo 12 de julio Carrera 2 de WorldSBK 16:30

En Donington Park, la particularidad será que los horarios se adaptarán a la hora local del Reino Unido, por tanto, las carreras serán más tarde de lo habitual para España. En WSBK, el sábado 11 de julio, serán la Superpole, la clasificación de 15 minutos (12:00) y la Race 1, la primera carrera larga (16:30). El domingo, 12 de julio, será el turno de la Superpole Race, la carrera corta (12:10) y de la Race 2 (16:30). 

Por otra parte, las carreras de sábado y domingo de Supersport 600 serán a la misma hora, a las 15:00 de la tarde para España, y lo mismo ocurrirá con las mangas del Mundial Femenino de Motociclismo (14:00).

Cómo ver por TV la ronda de Donington Park de WSBK 2026

Como ya sabes, la temporada 2026 del Mundial de Superbikes puede verse principalmente a través de DAZN. Por consiguiente, la plataforma ofrecerá el fin de semana al completo en Donington Park, octava ronda del año, con los entrenamientos libres del viernes, las Superpoles y todas las carreras. Aunque DAZN es de pago, WSBK se puede ver gratis. Solo necesitarás estar registrado en la web de la plataforma para verlo.

Además, la ronda de Donington Park y toda la temporada al completo también puede verse en la propia plataforma del campeonato, el SBK Videopass, que es de pago y cuyas retransmisiones son en inglés.

¿Cuántas vueltas se darán en las carreras de WSBK 2026 en Donington Park?

Las carreras largas del Mundial de Superbikes en el circuito de Donington Park se disputarán a 23 vueltas, tanto sábado como domingo. Además, la carrera Superpole del domingo será a 10 giros. Por otra parte, las carreras de Supersport 600 serán a 19 vueltas, y las de WorldWCR a 12.

Así llega el Mundial de Superbikes 2026 a la Ronda de Donington

Nicolò Bulega es el gran líder de WorldSBK 2026, al mantenerse imbatible y haber ganado todas las carreras disputadas hasta ahora, en las 7 pruebas anteriores. El español Iker Lecuona es segundo. 

Pos Piloto Puntos Australia Portugal Netherlands Hungary Czech Republic Spain Italy
1 ItalyN. BulegaDucati 434 62 62 62 62 62 62 62
2 SpainI. LecuonaDucati 313 19 49 49 49 49 49 49
3 ItalyY. MontellaBarni Racing Team 170 26 4 18 34 39 10 39
4 United KingdomA. Lowesbimota by Kawasaki Racing Team 156 16 32 21 13 19 31 24
5 United KingdomS. LowesElf Marc VDS Racing Team 148 16 27 39 17 4 39 6
6 ItalyA. Bassanibimota by Kawasaki Racing Team 128 42 18 7 - 19 23 19
7 ItalyL. BaldassarriTeam Go Eleven 123 25 15 18 20 29 10 6
8 SpainA. BautistaBarni Racing Team 99 19 8 32 22 - 11 7
9 PortugalM. OliveiraROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team 97 17 39 13 16 - - 12
10 ItalyA. SurraMotocorsa Racing 95 11 1 1 21 22 16 23
11 United StatesG. GerloffKawasaki WorldSBK Team 91 15 9 - 16 28 17 6
12 ItalyA. LocatelliPata Maxus Yamaha 91 14 11 19 9 15 3 20
13 United KingdomT. MackenzieMGM Optical Express Racing 81 17 2 13 13 8 11 17
14 SpainX. ViergePata Maxus Yamaha 65 - 15 19 10 9 3 9
15 ItalyD. PetrucciROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team 46 16 15 10 5 - - -
16 United KingdomT. BridewellSuperbike Advocates 45 - 3 3 2 11 21 5
17 AustraliaR. GardnerGRT Racing Team 38 3 9 4 7 3 4 8
18 ItalyS. ManziGRT Racing Team 34 2 5 1 7 7 6 6
19 NetherlandsM. van der MarkROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team 23 - - - - 5 11 7
20 ThailandS. ChantraHonda HRC 8 - 1 - 1 - 2 4
21 JapanT. NagashimaHonda HRC 7 7 - - - - - -
22 United KingdomJ. ReaHonda HRC 4 - 4 - - - - -
23 TurkeyB. SofuoğluMotoXRacing 4 1 - - 3 - - -
24
M. RatoMotoXRacing
 2 - - - 2 - - -
25 United KingdomR. VickersHonda HRC 1 1 - - - - - -
26
H. SoomerROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team
   - - - - - - -
27 JapanY. KuniiHonda HRC   - - - - - - -
28 United KingdomJ. DixonHonda HRC   - - - - - - -
29
T. SmitsTeam Apreco
   - - - - - - -

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