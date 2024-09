Bautista: "La prueba de fuego era montarme en la moto; ha sido positivo"

Las lesiones están asolando el paddock del Mundial de Superbikes en estos días. El ejemplo más claro es el del líder de la general, Toprak Razgatlioglu, que no corrió hace dos semanas en Magny-Cours por el neumotórax que sufrió tras un duro accidente en los entrenamientos libres, y que le ha hecho imposible competir también este fin de semana, en la visita del campeonato de las motos derivadas de las de serie a Cremona, haciendo peligrar su liderato en la general.

Pero otros pilotos también llegan tocados a Italia, como la referencia española de la parrilla, Álvaro Bautista. El vigente campeón del mundo se fue al suelo en la Carrera Superpole de Francia y acabó con una fractura de la octava costilla del lado izquierdo, algo que le impidió correr la Race 2.

El jueves, en su llegada al país transalpino, el de Talavera de la Reina recibió el 'apto' de los médicos para subirse a la Panigale, a expensas de una nueva revisión tras la FP1, que superó. Y este viernes, el castellano-manchego pasó el examen con nota, encontrando cada vez mejores sensaciones y finalizando sexto la segunda sesión de libres, con un crono de 1:30.020, a 3 décimas del mejor de la jornada, Alex Lowes.

Bautista explicó sus sensaciones tras bajarse de la moto: "La verdad es que estoy muy contento de poder volver apenas 12 días después de mi lesión. Hemos trabajado muy bien en casa para recuperarme lo máximo posible, pero claro, la prueba de fuego era montarme en la moto. Esta mañana me ha venido muy bien que la pista estuviera medio mojada, porque hemos ido de menos a más. He podido empezar a encontrar el 'feeling' sin tener que forzar tanto".

"En las primeras vueltas sí que he sentido un poco de molestias, sobre todo en las frenadas de izquierdas, pero luego me he ido sintiendo cada vez mejor. He acabado el FP1 bastante contento, con buenas sensaciones. En la FP2, en seco, tienes que forzar más, y era otra prueba de fuego. Lo bueno es que, incluso con esas condiciones, no me sentía peor que por la mañana, en mojado. Ha sido positivo. He ido apretando más, poco a poco, durante el entrenamiento, y las sensaciones vuelta tras vuelta iban incluso mejorando. A ver cómo recupero de cara a mañana, y a ver cómo me levanto", siguió.

Así, el #1 no se marca expectativas, pero el buen 'feeling' permanecerá ahí tras un viernes notable en sus circunstancias: "No tenemos ninguna cosa en mente, solamente ir día a día, entreno a entreno, y como me vaya encontrando, intentar conseguir lo máximo. Pero creo que ha sido un muy buen día. Estoy contento de haber pilotado la moto de nuevo, y a ver si mañana me puedo encontrar incluso más a gusto que hoy", finalizó.