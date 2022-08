La decisión de Razgatlioglu a partir de 2023: ¿WSBK o MotoGP?

Cargar el reproductor de audio

Toprak Razgatlioglu formará parte de la parrilla de WSBK el año que viene, algo que quedó bastante claro cuando Yamaha y Fabio Quartararo alargaron el acuerdo que tienen en común. Sin embargo, el futuro del turco sigue abierto más allá de 2023.

Su contrato expira y Kenan Sofuoglu, su representante, ha anunciado que ya está manteniendo conversaciones con otros fabricantes. ¿Habría alguna posibilidad de que esté en el equipo de fábrica de Yamaha en MotoGP o tendría que cambiar de marca si quiere dar el salto?

Paul Denning, el director de la estructura japonesa en WSBK, no ocultó su alegría tras confirmarse que podrá contar con Toprak al menos un año más. "Sinceramente, no esperaba que cambiara [de equipo] en ningún momento", admitió en una entrevista con motorsport-total.com, la publicación hermana de Motorsport.com.

"Yamaha es una empresa muy leal", explicó Denning. "Franco Morbidelli tiene contrato, aunque haya tenido muchos problemas este año. En el pasado, ganó algunas carreras para Yamaha y estuvo en el podio. Era un piloto de primera", comentó, sin ni siquiera mencionar la posibilidad de un equipo cliente de Yamaha.

Paul Denning junto a Toprak Razgatlioglu en el podio

Pero un equipo que no sea el de fábrica nunca estuvo entre las posibilidades que se plantean Razgatlioglu y Sofuoglu. "Lo que he aprendido de Kenan y Toprak es que no dicen mentiras. Nunca. Si dicen que hay interés en MotoGP, pero solo con un equipo de fábrica, no es una táctica, no es un juego", aclaró el jefe del equipo.

"No están interesados en otro equipo y en ese caso, prefieren quedarse aquí. Cuando quedó claro que Yamaha tenía contrato con dos pilotos para el equipo de fábrica, no hubo más preguntas".

Pero, ¿qué pasará más allá de la temporada 2023? El año que viene, el piloto turco tiene asegurada una R1 de fábrica en WSBK, pero Denning sabe que el futuro todavía es incierto: "Es absolutamente fantástico para nosotros, como equipo, en todos los sentidos, tenerlo también el año que viene. Pero no sé qué oportunidades tendrá en 2024".

"A partir de finales de 2023, es un agente libre y puede hacer lo que quiera. Quizá otro fabricante de MotoGP llame a su puerta", reflexionó Denning, consciente de que si Yamaha le ofrece más sesiones de test, podría ser el comienzo para mantener al turco en la estructura japonesa.

"Espero que el año que viene tenga más oportunidades de mostrar su talento sobre la M1. Tal vez entonces sea un candidato de Yamaha para el equipo de fábrica en la temporada 2024", señaló Denning, que ve con buenos ojos su estrategia de pasar un año más en WSBK: "Es lo mejor para él, porque está disfrutando del Mundial de Superbikes y tendrá más oportunidades al final de 2023".