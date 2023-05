Bautista persuadió a Dani Pedrosa para que se fuera a WSBK

Un nuevo capítulo en la carrera deportiva de Álvaro Bautista dio comienzo en la temporada 2019. Después de nueve años en MotoGP, el talaverano se pasó al Campeonato del Mundo de Superbikes, que consiguió ganar el año pasado y que domina en la presente temporada con mano de hierro, habiendo ganado casi todas las carreras. Sin embargo, la historia también ha demostrado que no siempre es fácil para los pilotos de MotoGP tener éxito en WSBK.

"Hay algunos pilotos de MotoGP que llegaron al Mundial de Superbikes y no pudieron conseguir buenos resultados aquí. Las predicciones son difíciles porque los neumáticos y las motos son diferentes. Danilo Petrucci hizo el cambio y se dio cuenta de que no es fácil. El nivel es muy alto. Hay que darlo todo para ser rápido aquí", explicó Bautista en una entrevista exclusiva con 'Motorsport.com'.

El español estaría muy interesado en los duelos que podría tener en WSBK con el campeón del mundo de MotoGP Pecco Bagnaia: "Sería interesante verle aquí porque es muy rápido con su Panigale de entrenamiento".

"Marc Márquez también sería interesante", apuntó además Bautista, que también reveló que había tratado de convencer a Dani Pedrosa para que diera el paso: "El invierno pasado hablé con Dani. Le dije que la Superbike con estos neumáticos va muy bien a los pilotos ligeros. Le dije que disfrutaba con ello. Me dijo que quizá lo probaría".

Como piloto probador de KTM, sin embargo, el #26 no tiene ninguna oportunidad de hacer un test de Superbike porque los austriacos no tienen ninguna moto de serie en su programa de carreras. Además, Pedrosa está ocupado con los tests de MotoGP. En el pasado Gran Premio de España que disputó como 'wildcard' se pudo ver lo rápido que sigue siendo el piloto de Castellar del Vallès.

Dani Pedrosa, Red Bull KTM Factory Racing

"Me sorprendió mucho", admite Bautista, viendo la actuación de Pedrosa en Jerez. "No dudo de las cualidades de Dani. Pero como piloto de pruebas pierdes un poco de velocidad sin la competición constante. Me sorprendió su actuación".

"Tenía que tener cuidado de no cometer errores y de no molestar a otro piloto. Creo que sin estos pensamientos habría acabado incluso más adelante. Mostró un ritmo muy alto en los entrenamientos. Estoy realmente sorprendido y contento por él", dijo para finalizar.

