Bautista, centrado en no perder puntos en la fase "crítica" de WSBK

Álvaro Bautista llega al parón veraniego con la tranquilidad que le otorga tener una ventaja de 31 puntos sobre su rival más cercano, Jonathan Rea. El español logró su séptima victoria de la temporada en la primera carrera celebrada en el circuito de Most, el pasado fin de semana.

El piloto de Ducati respaldó ese resultado con otras dos actuaciones sólidas: se coló en el podio en la Superpole y pudo ser segundo en la carrera del domingo, tras verse superado por un Toprak Razgatlioglu que está a 38 puntos del liderato.

Bautista había perdido parte del margen en la ronda de Donington Park debido a una caída, pero le alivió no perder más puntos en un trazado que no se considera bueno para su Ducati V4 R Panigale.

Después de salir de Most, donde nunca antes había corrido con la moto italiana, con una mayor ventaja de puntos, Bautista dijo que nota que solo necesita pasar el mal trago de la siguiente ronda, ya en septiembre y en Magny-Cours, antes de que la categoría regrese a lugares más favorables para las Ducati, como lo son Portimao y Barcelona.

"Creo que lo más importante es no cometer errores", indicó Bautista cuando se le preguntó sobre cómo de confiado se sentía con respecto a sus opciones de título.

"En la carrera de la Superpole, usando el neumático SCX, sentí más agarre pero noté que la moto se iba en la parte delantera. Hubo un par de veces que estuve a punto de caerme y no me arriesgué a seguirlos [a Razgatlioglu y Rea]".

"Es más importante no perder muchos puntos que aumentar la ventaja en cada carrera. Donington, aquí y Magny-Cours, estos tres circuitos son críticos, especialmente aquí porque nunca he pilotado la Ducati en este trazado y hemos tenido que utilizar el neumático trasero duro [SC0]. En estos circuitos es más importante no perder mucho".

"En Donington perdí puntos porque me caí, pero sin eso podríamos haber aumentado la ventaja. Aquí sacamos algo de ventaja, pero sinceramente no pienso en esto. Prefiero pensar en cada carrera, centrarme en no cometer errores y traer lo máximo a casa".

En un momento dado, parecía que Bautista se haría con las dos carreras largas en Most, pero perdió terreno cuando se fue largo en las curvas 1 y 2 en la sexta vuelta, cayendo a la tercera plaza.

Más tarde, alcanzó y adelantó a Razgatlioglu y Rea para ponerse en cabeza en la vuelta 13, pero no pudo responder al ataque decisivo de Toprak en la vuelta 16.

El talaverano admitió que tuvo problemas con su frenada en la primera curva, lo que considera que fue la clave para no poder superar a Razgatlioglu.

"No sé por qué, pero a menudo no lograba frenar en el punto de frenada correcto en la primera curva, a veces iba demasiado largo, a veces demasiado corto", explicó Bautista. "La referencia no estaba muy clara, quizá por el viento o algo así".

"He perdido mucho en la primera frenada, y ayer era uno de mis puntos fuertes. Hoy no he estado tan fuerte como ayer", confesó tras la acción en pista.



"Al final, Toprak [Razgatlioglu] ha hecho buenos tiempos, he intentado seguirle, pero he llegado un poco tarde. He necesitado un par de vueltas para cambiar las referencias y empujar más. Cuando mejoré mi ritmo, Toprak estaba un poco lejos".



Bautista añadió que todavía arrastra la lesión en la mano que se produjo en su caída en Donington, pero espera estar al 100% para cuando el mundial de WSBK regrese a la acción en Magny-Cours el mes que viene.