Qué significó para Ducati la caída de Bautista en Donington Park 2022

Tras unas semanas de parón, ayer la acción volvió a Donington Park con la celebración de la quinta carrera de WSBK. Motivado después de un comienzo imbatible de temporada, Alvaro Bautista se dirigió a la pista británica para dar lo mejor de sí en un curso donde se muestra como sólido líder ante Toprak Razgatlioglu y Jonathan Rea.

El talaverano sostuvo con autoridad su privilegio de líder, consiguiendo pelear por el podio en el circuito de Inglaterra. Sin embargo, mientras el piloto de Ducati se encontraba defendiendo la segunda posición, su Panigale V4 R fue al suelo mientras realizaba la 16º vuelta del sábado.

Bautista perdió el tren delantero y, en consecuencia, se desplazó hasta la grava del circuito de Donington. Pese a que intentó incorporarse de inmediato, el español se vio obligado a regresar a boxes una vuelta más tarde.

"Cuando estaba delante en la última curva siempre era un poco complicado. Es un punto muy bacheado y no es una curva fácil. No puedes usar la misma línea muchas veces porque depende de cómo encares el bache", explicó el piloto español a la página oficial del campeonato tras concluir la carrera.

"Puedes entrar de una forma u otra, pero es un viraje difícil", aseguró. "Esa vez he frenado muy fuerte y quizá tenía un poco más de ángulo de inclinación y he perdido el tren delantero cuando he tocado el bache. Me he ido al suelo".

El incidente del piloto de Ducati certifica la primera vez que Bautista no consigue subir al podio ni adquirir ningún punto en la temporada 2022. Esto propició la victoria de Toprak Razgatlioglu, que firmó su segunda victoria en 2022. El piloto turco compartió podio con Jonathan Rea (2º) y Alex Lowes (3º).

No obstante, esto no parece frenar al talaverano, que ha fijado su objetivo principal en recuperar lo perdido a lo largo del día de hoy.

"Creo que tenemos que ser positivos. Podemos ser muy competitivos en carrera en un circuito en el que sufrimos mucho. Hoy hemos podido ser competitivos. Estoy contento, tengo confianza para el domingo. Así es la competición", concluyó Bautista.

