WRC Polonia: Rovanpera se coloca líder; 2.2s separan a los tres primeros

El vigente campeón realizó un impresionante pilotaje para conseguir el liderato del Rally de Polonia por una décima con respecto a su compañero de equipo en Toyota, Elfyn Evans, mientras los tres primeros quedaron separados por poco más de dos segundos el sábado por la mañana.

A pesar de su limitada y apresurada preparación para la prueba, Kalle Rovanperä demostró su clase al superar al líder del viernes, Andreas Mikkelsen, en las tres etapas de grava matutinas. El finlandés ganó dos de las tres especiales, mientras que el galés y aspirante al título, presionó hasta quedar por detrás de él por muy poco.

El noruego vio cómo su ventaja de casi dos segundos se evaporaba, pero un esfuerzo en la última especial de la mañana le hizo ganar dos segundos ante Kalle Rovanpera, mientras que Adrien Fourmaux se mantuvo cuarto [+15.7s] para dejar atrás a su compañero y debutante, Martins Sesks [+29.2s]. El líder del campeonato, Thierry Neuville, ascendió a la sexta posición [+46.4s], por delante de Gregoire Munster [54.9s], con Takamoto Katsuta en octava plaza [+105.5s].

La lluvia que cayó durante la noche humedeció los tramos, pero cuando los equipos se dirigieron a la novena especial estaban prácticamente secos. Tras la cancelación de dos etapas y la interrupción de otra por problemas con el control de los espectadores, la FIA confirmó que se volvería a desplegar la presencia policial en un intento de evitar que se repitiera la situación, y las autoridades se presentaron en las zonas de bosque identificadas como lugares en los que una pequeña minoría de aficionados se colocó en sitios peligrosos.

Adrien Fourmaux, Alexandre Coria, M-Sport Ford World Rally Team Ford Puma Rally1

La FIA reiteró que los organizadores del evento "han puesto en marcha una serie de estrictas medidas de seguridad de acuerdo con un detallado plan de seguridad preparado y aprobado con meses de antelación". Sin embargo, los comisarios se vieron obligados a mostrar bandera roja en la prueba inaugural del día, la novena etapa en Swietajno debido a problemas de seguridad de los fans, después de que pasaran por allí Ott Tanak, Takamoto Katsuta y Thierry Neuville, aunque la especial se reanudó tras un retraso de casi media hora.

Una vez reanudada la acción, la batalla por el liderato del rally se intensificó, y Kalle Rovanpera se hizo con el scratch, lo que le daba casi un segundo de ventaja.

El líder del rally, Mikkelsen, respondió, pero el piloto de Hyundai cedió 1.3s, reduciendo su ventaja sobre Rovanpera a 0.5s, con Evans a sólo 1.6s.

Fourmaux ha mostrado un ritmo impresionante y ha aventajado en 6.1s al debutante Martins Sesks en su lucha por la cuarta plaza de la general. Neuville se las arregló para acercarse a 2.4s de Munster en la lucha por el sexto puesto, mientras que Katsuta dio muestras de un mejor ritmo después de realizar cambios en la puesta a punto de su GR Yaris durante la noche.

Sin embargo, el liderato del rally cambió de manos en la 10ª etapa [Goldap, 19,90 km], cuando Rovanpera volvió a demostrar su talento al marcar otra vez el mejor tiempo.

El finlandés superó a Evans por tres décimas, mientras Mikkelsen perdía terreno y cedía 5.1 ante el campeón del mundo, que pasó a tener 1.4s de ventaja. Eso significaba que Toyota se colocaba a la cabeza del rally, relegando a Mikkelsen a la tercera posición, a 4.6s.

Un tercer scratch para Neuville situó al belga por delante de Munster, de M-Sport, en la quinta posición de la general por 5.3s.

La undécima etapa se retrasó 15 minutos, pero una vez en marcha demostró por qué es una de las favoritas de los pilotos gracias a sus curvas rápidas y fluidas.

Proporcionó una intensa batalla en cabeza mientras Mikkelsen respondía a la pérdida del liderato del rally. El noruego ganó la etapa por 1.1s sobre Evans, que también brilló.

"El ritmo es alto y nos estamos esforzando al máximo. Iba a tope", dijo Mikkelsen. "Fui un poco cuidadoso en las tres o cuatro últimas curvas, creo que es el único sitio donde perdimos tiempo. Es una buena lucha, estoy disfrutando".

Rovanpera se mostró frustrado y asustado tras marcar el que fue sólo el tercer mejor tiempo, ya que su ventaja se redujo a una décima.

"No es suficiente, tengo que ser mucho más rápido, pero estoy contento de que estemos al final del bucle. Pero con esta poca preparación da tanto put* miedo que no me gusta nada", dijo Rovanpera.

En WRC2, Sami Pajari amplió su ventaja en la categoría después de que su rival Kajetan Kajetanowicz se saliera de la carretera y perdiera una rueda en la undécima etapa. Robert Virves se hizo con la segunda posición y Oliver Solberg ascendió a la tercera.

Clasificación del Rally de Polonia 2024 del WRC tras la SS11