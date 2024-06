WRC Polonia: Mikkelsen lidera pese a los problemas de seguridad en la afición

El piloto noruego de Hyundai lidera un Rally de Polonia interrumpido después de que los organizadores del WRC se vieran obligados a cancelar dos etapas el viernes debido a problemas en el control de los espectadores. Andreas Mikkelsen ganó dos de las tres especiales de la mañana para abrir una ventaja de 7,4s antes de perder dicho colchón ante el actual campeón del mundo, Kalle Rovanpera.

Después de registrar sus primeros triunfos desde 2019, el líder logró recuperar la diferencia para terminar la tarde con 1,6s de margen, aunque todo se detuvo en la tercera etapa, la de Wieliczki, durante la mañana y la séptima, en Olecko, por la tarde, después de que algunas secciones de aficionados estuvieran en unas posiciones peligrosas.

En medio de todo ello, Elfyn Evans consiguió limitar los daños de su posición en el inicio de la prueba para convertirse en el rival más cercano de Andreas Mikkelsen, mientras que Kalle Rovanpera completó la tarde en tercera posición [+2,1s] a pesar de su rápida preparación como sustituto de última hora de su compañero de equipo, Sébastien Ogier.



Martins Sesks se estrenó Rally1, y quizá realizó el mejor pilotaje del día para colocarse cuarto al volante de un Ford Puma Rally1, mientras que Adrien Fourmaux [+7,0s], su compañero, Gregoire Munster [+20,8s], el líder del campeonato, Thierry Neuville [+29,6s], y Takamoto Katsuta [+32,6s], completaron los ocho primeros.



Ott Tanak se retiró tras una colisión con un ciervo en la segunda especial de la mañana, y por la tarde todo comenzó con una alerta de tormenta en el parque de servicios de Mikolajki, pero las condiciones se mantuvieron sin lluvia de cara a la quinta etapa en Stanczyki. La elección de neumáticos resultó ser crucial, ya que la segunda pasada creó una superficie mucho más abrasiva de lo esperado.





Toyota parecía estar mejor preparado para ello después de que sus pilotos eligieran llevar dos gomas duras, aunque Andreas Mikkelsen también optó por esa estrategia, pero no fue suficiente para que el noruego protegiera su ventaja. El noruego tuvo problemas con el compuesto blando en la parte trasera de su i20 N, y perdió 14,4s, lo que coincidió con el buen manejo de Kalle Rovanpera, que realizó su mejor pilotaje para ganar y del cuarto puesto a la cabeza del rally por dos décimas.



El finlandés, que apenas tuvo tiempo de preparación, se benefició de haber disfrutado ya de un intento por la etapa: "Sin duda es mucho más divertido por la tarde, cuando sé por dónde voy".



Kalle Rovanpera se adjudicó la especial por un margen de 4,7s sobre Elfyn Evans, que cayó al tercer puesto de la general, a 2,4s. Martins Sesks continuó con su ataque y marcó el tercer mejor tiempo, 8,1s más lento que el finlandés, para colocarse en el podio provisional de la general, aunque los que llevaban cuatro neumáticos blandos tuvieron problemas para llegar al final por el desgaste.

Adrien Fourmaux fue el cuarto más rápido, por delante de Takamoto Katsuta, con un Thierry Neuville que cedió 12,2s en la sexta posición al tener problemas por la suciedad en el tramo. El liderato del rally cambió de manos de nuevo después de que una bandera roja interrumpiera la sexta etapa, porque los organizadores se vieron obligados a cancelar la prueba por contratiempos en la seguridad de los espectadores.



La interrupción se produjo mientras Andreas Mikkelsen estaba en la etapa, lo que significó que el antiguo líder del rally tuvo que completarla en modo carretera, y aunque acabó frustrado por la bandera roja, el tiempo teórico le devolvió el liderato con dos segundos de ventaja sobre Elfyn Evans, mientras que Thierry Neuville replicó su mejor tiempo antes de que se cancelara por la mañana.

El belga sacó el máximo provecho de su intento para superar a Takamoto Katsuta y Elfyn Evans por dos décimas, y le puso a 8,8s de Gregoire Munster, quinto en la clasificación. El crono del galés le llevó por delante de Kalle Rovanpera en una décima, aunque todo se tuvo que detener de nuevo por el mismo problema de seguridad.

El control de los contratiempo la última vez que el WRC visitó Polonia en 2017, lo que provocó que la nación abandonara el calendario, y el director del evento, Simon Larkin atendió a Motorsport.com: "Se están tomando decisiones claras en nombre de la seguridad. Una de las consecuencias no deseadas de cancelar etapas es que el mensaje se difunde diciendo 'no seas idiota', de lo contrario lo arruinas para todos y para ti mismo, esta gente que está en malas posiciones está arruinando su propio día".



"Hay muchos comisarios ahí fuera, y lo que hemos visto es que, a falta de una palabra mejor, hay muchos espectadores profesionales ahí fuera que saben dónde esconderse cuando pasan los coches de seguridad y entonces vuelven a salir del bosque", dijo. "No es un aficionado casual el que hace eso, esa gente sabe lo que está haciendo, quieren arriesgar sus vidas, pero nosotros no queremos arriesgar sus vidas".

