WRC

Toyota explica la decisión de correr con dos coches diferentes en el WRC 2027: Celica y Yaris

La marca japonesa contará con una alineación ampliada de seis pilotos, repartidas en dos equipos y dos modelos de coche, en el WRC de 2027.

Tom Howard

Editado: 3 nov 2026, 14:02

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TGR Yaris 2027

Foto de: Toyota

Toyota ha explicado su estrategia de competir con dos modelos diferentes de Rally1 y dividir su plantilla de seis pilotos en dos equipos diferentes para el Campeonato del Mundo de Rallyes (WRC) de 2027.

Los actuales campeones han desvelado un enfoque inusual para la próxima temporada al homologar las carrocerías del GR Celica y del GR Yaris, construidas según el nuevo reglamento técnico.

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Toyota ha destacado que, bajo la carrocería, los dos coches son idénticos y que toda la idea partió del presidente de su equipo World Rally Team, Akio Toyoda.

Así, el actual campeón Elfyn Evans, Oliver Solberg y Sami Pajari pilotarán el GR Celica —ausente en el WRC desde la década de los 90— bajo la bandera de Toyota Racing.

Por su parte, el GR Yaris competirá bajo el nombre de Gazoo Racing y los encargados de pilotarlo serán Takamoto Katsura y los campeones del mundo que regresan, Ott Tanak y Kalle Rovanpera —este último disputará una campaña a tiempo parcial—.

Toyota cree que el concepto de "dos equipos, dos coches" es una forma de promocionar múltiples productos, crear historias y mejorar la implicación de los aficionados.

Elfyn Evans, Scott Martin, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1

Foto: Toyota Racing

El director del equipo, Jari-Matti Latvala, dijo a Motorsport.com: "La nueva normativa tiene un aspecto positivo, que los nuevos coches con límite de costes son más baratos que los de la generación anterior, por lo que la reducción de costes nos permitirá alinear más coches con el mismo presupuesto".

"Estamos pensando en el presupuesto, así que se nos ocurrió añadir más coches porque disponemos del presupuesto necesario para gestionarlo. En segundo lugar, queríamos mejorar la implicación de los aficionados con los pilotos, los equipos y los coches".

"Si pensamos en el Celica y su historia de los años setenta, ochenta y noventa, en los tres títulos que ganó en los noventa y en lo emblemático que fue ese modelo, creo que es muy importante para la historia de Toyota. Creo que es una idea estupenda para los fans".

Según Latvala, la decisión sobre cómo dividir los equipos se tomó sin contar con la opinión de las respectivas escuderías.

"En ese sentido, [elegir los equipos] fue bastante fácil porque, cuando Ott ganó su campeonato, lo hizo con un Yaris, así que se incorpora al equipo del Yaris".

"Kalle había ganado dos títulos con el Yaris, así que pasó a formar parte de ese equipo. Queríamos colocar a la nueva generación joven [Solberg y Pajari] en el nuevo coche [Celica], además del actual campeón, Elfyn, así que así es como se hizo", añadió.

Jari-Matti Latvala

Foto: Toyota Racing

Aunque el GR Yaris y el GR Corolla presentarán diferencias notables en la forma de su carrocería, el director técnico de Toyota, Tom Fowler, ha asegurado que los coches serán idénticos, incluso en cuanto a los coeficientes de resistencia aerodinámica generados por cada carrocería.

Afirmó: "Esto [lograr la paridad de resistencia aerodinámica entre los coches] ha sido uno de los retos técnicos a la hora de abordar el reglamento de esta manera".

"Tuvimos que desarrollar dos coches que fueran comparables entre sí y que, además, estuvieran a un nivel superior al de la competencia".

"El número de restricciones era mucho mayor. Este ha sido uno de los objetivos desde el principio: asegurarnos de que los dos coches fueran comparables".

"Y la única área en la que difieren es la forma de la carrocería y, por tanto, la aerodinámica. Eso ha formado parte del desarrollo desde el principio, para perfeccionarlos paso a paso. Eso no significa que sean idénticos en cuanto a su forma física, porque no pueden serlo".

"Así que hay que tomar las medidas necesarias para garantizar que el resultado final sea el mismo, lo cual, de todos modos, no difiere de un desarrollo técnico normal, ya que hay que alcanzar un objetivo aerodinámico".

"Normalmente se trabaja para alcanzarlo con un solo modelo, pero lo que hemos hecho es trabajar para alcanzar ese objetivo con dos modelos y permitir que haya diferencias entre ambos con el fin de lograr el mismo objetivo. Básicamente, esto lo complica mucho más".

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