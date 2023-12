Tanak es positivo tras su primer test con Hyundai para el WRC 2024

Ott Tanak ha regresado a Hyundai de cara a la temporada 2024 tras dejar a la marca coreana por M-Sport Ford en 2023, a pesar de que aún le quedaba un año de contrato con Hyundai.

El regreso por todo lo alto del campeón del mundo de 2019 a la escudería con sede en Alemania ha comenzado de forma positiva tras un test en las carreteras accidentadas de Fontjoncouse.

Tanak comentó que el último Hyundai i20 N cuenta con varias diferencias y está "mucho más afinado" en comparación con el modelo subdesarrollado que pilotó en 2022.

"Ha sido una prueba dura en superficies tipo Dakar para ver la fiabilidad y la verdad es que hemos hecho muy buen kilometraje. Estoy bastante contento. Eran condiciones como las del Rally Safari, así que fue duro", dijo Tanak a Motorsport.com.

"Hay muchas diferencias [en el coche]. Desde fuera la aerodinámica parece muy diferente. El equipo no ha utilizado muchos otros comodines [de homologación], pero algunas cosas están en mejor forma y funcionan mucho mejor. Y en cuanto a la puesta a punto del coche, no diría que sea demasiado diferente a la que teníamos, pero sin duda está más afinada que el año pasado".

"En general, diría que por el ritmo desde la primera tanda, me he sentido bien en el coche y no estaba demasiado lejos, así que enseguida he podido rodar bastante rápido", añadió.

Se espera que Tanak lleve a cabo más pruebas antes de la cita de enero del WRC en Montecarlo. Motivado por el rendimiento mostrado en los test y las mejoras que el equipo introdujo en el coche en 2023, el estonio no tiene ninguna preocupación de cara a la nueva temporada.

"Ha habido algún problema técnico y otras limitaciones [con el coche en 2022], pero este año el rendimiento del coche ha sido muy superior al del año anterior", añadió.

"El coche al principio [de 2022] sin ningún desarrollo era complicado, pero en un año han conseguido mejorar mucho y este año han sido muy competitivos".

"El know-how está aquí con la gente y todos saben qué hacer y cómo mejorar. Si conoces las áreas que hay que mejorar, no hay limitaciones. La gente sabe lo que hay que hacer, pero sólo necesitan tiempo para hacerlo", reconoció.

Hyundai terminó de anunciar su alineación de pilotos para 2024 la semana pasada, en la que Tanak se unirá a su compañero Thierry Neuville, mientras que Esapekka Lappi, Andreas Mikkelsen y Dani Sordo compartirán el tercer coche.