Tanak cree que si Neuville "es inteligente" ganará el título de WRC

El estonio dijo que si su compañero, Thierry Neuville, es "inteligente" en el Rally de Japón 2024 del WRC, no habrá ninguna posibilidad de que consiga su segundo título, a pesar de que el fabricante surcoreano permita a ambos luchar. Tanto el campeonato de pilotos como el de constructores se decidirá en la última cita tras el Rally de Europa Central, puesto que el belga no pudo sellar su corona.

Lo hubiera hecho de aventajar a su compañero en dos unidades, pero, en lugar de ello, su ventaja pasó de 29 a 25 puntos. Eso se tradujo en que la pelea por el título se decidirá en las carreras de asfalto japonesas, mientras que Hyundai saca 15 puntos a Toyota.

El director de los líderes, Cyril Abiteboul, confirmó que sus pilotos podrán pelear, pero también está ansioso de asegurar su primera corona por equipos desde 2020. Aunque Thierry Neuville tiene una ventaja significativa, asegurar su campeonato no es algo sencillo, y Ott Tanak dijo: "No sé qué diferencia podemos hacer, pero haremos todo lo posible, aunque con este sistema de puntuación no hay mucha diferencia".

"Es cierto [un abandono puede cambiar las cosas] seguro, supongo que depende de cuánto lo quiera Thierry [Neuville]", continuó. "Si es inteligente en el Rally de Japón y hace un buen trabajo, entonces nadie tendrá una oportunidad, pero también tenemos la responsabilidad del campeonato de constructores. Aún nos queda un gran trabajo por delante, así que no podemos centrarnos solo en el título de pilotos, también somos responsables del equipo".

El belga iba camino de batir al estonio el pasado fin de semana para hacerse con el título mundial, antes de que dos errores en la etapa 12 le hicieran caer al cuarto puesto. Al reflexionar sobre lo que pasó, el líder del campeonato cree que cumplió con su principal objetivo de mantener una cómoda ventaja: "Si nos fijamos en nuestros objetivos antes de la prueba, hemos cumplido completamente todos al salir con una gran ventaja en el campeonato para la última ronda, pero también habiendo terminado el rally y sumando algunos buenos puntos el domingo".

"Así que, desde ese punto de vista, lo hemos conseguido, pero podemos estar decepcionados porque no hemos sido capaces de mantener el liderato", continuó a Motorsport.com. "Si miro las condiciones a las que nos enfrentamos el sábado e incluso el domingo, no estoy seguro de que el último día, cuando se validan los puntos, hubiera podido correr los mismos riesgos que los demás".

"Es una ventaja cómoda. En el peor de los casos necesitamos sumar seis puntos, en cualquier otro escenario, estamos bastante bien", explicó. "Tenemos que encontrar el equilibrio adecuado [en el Rally de Japón] porque todavía hay que luchar por el campeonato de constructores, aunque tenemos ese tercer coche con Andreas [Mikkelsen] que irá a por todas, debemos encontrar un buen balance entre una conducción segura, pero buena".

Independientemente del resultado del campeonato de pilotos, el director de Hyundai acabó aliviado por haber asegurado uno de sus dos objetivos principales: "Lo que podemos decir es que estamos a medio camino de nuestro objetivo, hemos asegurado un título de pilotos, aún no sabemos con cuál, por eso no queremos celebrarlo. Hemos cumplido nuestra misión, así que eso es un alivio y, por lo demás, vamos a ver qué podemos hacer en el Rally de Japón".

