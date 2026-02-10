Solberg, con los pies en el suelo antes de su "soñada" actuación en casa

Oliver Solberg afirma que va "rally a rally" y que aún le queda mucho por aprender, a pesar de haberse convertido en uno de los primeros aspirantes al título del Mundial de Rallies de este año.

El nuevo fichaje de Toyota lidera la clasificación general del campeonato tras conseguir una victoria aplastante en Montecarlo, el mes pasado. Con ello, se ha convertido en el primer sueco en liderar el WRC en más de 30 años, antes del Rally de Suecia de esta semana, la única prueba del calendario que se disputa plenamente en condiciones de nieve.

A pesar de la desventaja de ser el primero en el orden de salida, Solberg será uno de los favoritos para la victoria, y ya ganó la prueba en sus tres participaciones anteriores, aunque en la categoría WRC2. Sin embargo, aunque el corredor de 24 años ha tenido un comienzo de curso impresionante, el hijo del campeón del mundo de rallies de 2003, Petter Solberg, mantiene los pies en el suelo.

"Ir a mi rally de casa liderando el campeonato es algo increíble, que nunca hubiera imaginado", dijo Solberg. "Es una sensación increíble, pero sigo tomándomelo rally a rally, ya que tengo mucho que aprender en cada prueba a la que voy con este coche".

"El Rally de Suecia siempre ha sido mi rally favorito del año. Hay un ambiente fantástico, con amigos y familiares alrededor. Además, tiene mis condiciones favoritas [nieve]: es lo más divertido que se puede hacer en un coche de rally. Salir el primero en Suecia quizá no sea lo mejor, pero para mí sigue siendo algo muy emocionante. Quizá en algunos tramos tenga ventaja, y en otros no. Solo puedo esperar que las condiciones sean buenas, dar lo mejor de mí y pilotar tan rápido como pueda".

Oliver Solberg, Elliott Edmondson, Printsport Toyota GR Yaris Rally2 Foto: Red Bull Content Pool

Ganar desde la primera posición en la carretera en Suecia no es imposible, como demostró el compañero de equipo de Solberg, Elfyn Evans, el año pasado, cuando el galés se alzó con el triunfo tras derrotar a Takamoto Katsuta, también de Toyota.

"El Rally de Suecia es una prueba única en el calendario del WRC y suele ser muy divertida de pilotar. El Rally de Montecarlo fue un buen comienzo de temporada para nosotros y, como siempre, nuestro objetivo será volver a luchar por la victoria en Suecia", afirmó Evans.

"Depende mucho de cómo sean exactamente las condiciones. Si tenemos temperaturas bajo cero y buenas condiciones de hielo, entonces debería ser posible luchar desde nuestra posición al principio de la carrera, como pudimos hacer en 2025. Por otro lado, si hay mucha nieve fresca que limpiar, puede ser más difícil. Nos hemos preparado bien en condiciones de mucho frío, en el Rally Ártico y, si vemos algo similar en Suecia, será una gran prueba".

El Rally de Suecia, de 18 tramos, comenzará con la etapa inaugural el jueves por la noche.