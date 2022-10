Solberg, entre los candidatos de M-Sport para el WRC 2023

Cargar el reproductor de audio

Oliver Solberg sigue sin volante para la temporada 2023 del WRC, después de que Hyundai anunciara que no iba a renovar el contrato del joven piloto, pese a su quinta plaza en el último Rally de Nueva Zelanda.

Solberg había acordado una relación de dos años con la marca surcoreana que comenzaba en 2021 con un programa repartido entre WRC2 y WRC. En 2022 pasó a ser el tercer piloto del equipo en la categoría reina, junto al veterano Dani Sordo.

El hijo de Petter Solberg, campeón del mundo de rallies en 2003, está decidido a permanecer en la máxima categoría de la disciplina en la próxima temporada, y M-Sport parece su opción más realista.

El equipo de Malcolm Wilson tiene historia con la familia Solberg, ya que fue quien le dio a Petter su primera oportunidad en WRC, en 1999. M-Sport también compitió con el noruego en 2012, antes de que diese el salto al rallycross.

M-Sport aún no ha confirmado su alineación de pilotos para 2023, aunque Craig Breen tiene contrato con la escuadra británica para la próxima temporada.

Solberg ha confirmado a Motorsport.com sus conversaciones con M-Sport, y reveló que ya había negociado con el equipo hace dos años, antes de firmar con Hyundai.

Solberg cree que el historial de M-Sport en el desarrollo de jóvenes pilotos, como hicieron con Elfyn Evans (actual estrella de Toyota) o Ott Tanak (campeón del mundo), convierte a Ford en una oferta atractiva.

"Es difícil de decir en este momento", dijo a Motorsport.com cuando se le preguntó sobre su futuro. "No hay nada realmente abierto. Hyundai ha dejado muy claro lo que quiere, así que no voy a volver allí".

El padre de Solberg, Petter, consiguió su primer volante en el WRC con M-Sport, en 1999

"Toyota tiene todo lo que necesita y tiene buenos pilotos, el mejor coche y el mejor equipo. Sin duda, es muy difícil entrar ahí. En M-Sport creo que necesitan pilotos, pero no estoy seguro de si es una opción o no". "Nunca me rendiré. La esperanza es estar en el WRC en Montecarlo", añadió.

Cuando se le preguntó si había hablado con M-Sport, añadió: "He hablado con todos. Cualquier asiento sería fantástico. M-Sport es un equipo de ensueño y es un lugar perfecto para estar, para aprender como piloto joven; ellos saben cómo hacerlo".

"Malcolm tiene mucha experiencia en el trato con jóvenes pilotos, incluido mi padre. Malcolm me lo pidió hace dos años, pero luego me fui a Hyundai".

"M-Sport es uno de los mejores equipos en los que puedes estar. El Puma parece muy rápido y seguro que necesitan un poco de desarrollo para estar al día, pero creo que tienen uno de los mejores coches y son uno de los mejores equipos. Creo que puede ser una opción muy interesante".

"Tengo mis propios patrocinadores personales desde hace muchos años, Monster y HTB, con los que sigo trabajando de cara al futuro. Estamos manteniendo conversaciones para ver qué podemos hacer y quizá M-Sport sea una buena opción".

Solberg dice que su único objetivo es conducir un Rally1 cuando llegue el inicio de la temporada 2023 en Montecarlo, pero admitió que volverá al WRC2 si no hay más opciones.

Sin embargo, ha descartado la posibilidad de intentar correr como privado en la máxima categoría, como hizo su padre tras la retirada de Subaru, cuando compitió con Citroën entre 2009 y 2011.

"Si [el WRC2] es la única opción que me queda, tengo que hacerlo", dijo. "Obviamente no es mi plan. Mi sueño y objetivo es estar en el WRC".

"Sería bueno aprovechar la experiencia que tengo ahora en lugar de empezar de cero. Pero si no hay otra opción, ese es el único camino a seguir".

"Creo que en el WRC de hoy en día, con todos los costes y la subida de los precios, no creo que sea posible [correr como privado]".

