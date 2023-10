Rovanpera se olvida de la victoria y se centra en acabar el Rally de Europa

El piloto finlandés se asegurará su segundo título del Campeonato del Mundo de Rallyes (WRC) este fin de semana si supera a su compañero de equipo, Elfyn Evans, lo que parece cada vez más probable después de que este tuviese un accidente en la undécima etapa.

El británico se reincorporará al rally de nuevo el domingo, pero lo más realista es que sume un máximo de cinco puntos en la Power Stage, mientras que Kalle Rovanpera saldrá a rodar en las cuatro últimas etapas en la segunda posición de la general, 26,2 segundos por detrás del líder de la cita europea, Thierry Neuville.

Cuando Kalle Rovanpera se enteró del accidente del otro de los Toyota, bajó una marcha y cedió el liderato, que cayó en manos del belga. El piloto de 23 años optó por mantener la prudencia hasta la última etapa del sábado, posiblemente la más dura del rally, cuando decidió apretar y ganarla.

"Por supuesto, hoy ha sido un gran reto. No puedo decir mucho más", dijo. "He tenido que luchar mucho con el coche para no pelear por las victorias e intentar mantener el vehículo en la carretera y llegar al final de cada etapa, algo que obviamente ha sido un gran desafío hoy, pero el plan ha funcionado muy bien".

"Solo quería terminar el día con las mejores sensaciones, así que si mañana tenemos tiempo seco, espero poder volver a disfrutar un poco más del pilotaje", añadió. "Ha sido [la etapa 14] una locura, no había visto nada así antes, y no creo que muchos pilotos lo hayan hecho en toda su carrera. Había unas pocas curvas sobre asfalto y todo lo demás sobre barro y grava, así que el agarre era increíblemente bajo".

De cara a la jornada del domingo, Rovanpera se niega a pensar en ganar un segundo título mundial que le convertiría en el sexto piloto de la historia del WRC en ganar dos campeonatos consecutivos.

"Por supuesto que la sensación es buena, pero nunca quieres pensar en esas cosas demasiado pronto, solo tenemos que intentar centrarnos en mañana [domingo]", indicó el de Toyota. "No hay tanta emoción [todavía] solo estás esperando a que termine, así que solo estamos contando las etapas para llegar al final".

La última crónica del día: WRC WRC Europa: Neuville manda y Rovanpera se acerca al título

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!