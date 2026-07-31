WRC - Ogier se libra por los pelos en Finlandia, Fourmaux pierde terreno

Antes de la salida de la sexta especial, Laukaa 2 (18,16 km), se confirmó que Esapekka Lappi no volvería a salir a rodar. El arco de seguridad de su Hyundai i20 N resultó dañado tras los vuelcos que sufrió en las primeras etapas de la mañana. Jon Armstrong, que también se salió de la carretera a primera hora del día, tampoco volvió a la pista.

Thierry Neuville, por su parte, sí pudo volver a ponerse al volante. No obstante, el belga recibió una penalización de 20 segundos por llegar con retraso al punto de control después de un trompo que le hizo perder tiempo.

En esta primera especial de la tarde (Etapa 6), Sami Pajari logró el mejor tiempo, el segundo del día para él. El ganador del Rally de Estonia se impuso a Oliver Solberg por 0.4s, mientras que los dos líderes de la mañana, Sébastien Ogier y Adrien Fourmaux, cedieron 2.6s y 3.1s, respectivamente.

El tiempo se vuelve loco, Fourmaux pierde mucho terreno

La lluvia hizo acto de presencia en la Etapa 6, Saarikas 2 (18,16 km), lo que cambió por completo el panorama. Obligado a abrir la pista desde el inicio del rally, Elfyn Evans se benefició esta vez de un auténtico empujón del tiempo: al salir primero, el galés se libró de lo peor del aguacero, mientras que las condiciones se deterioraron bruscamente para los competidores que salieron después de Sami Pajari.

Como era de esperar dadas las circunstancias, Evans logró el mejor tiempo de la etapa con 2.3s de ventaja sobre Takamoto Katsuta y 4.41s sobre Sami Pajari. Recuperó casi seis segundos en la clasificación y ganó dos puestos, pasando del quinto al tercer puesto. Sébastien Ogier limitó los daños con el cuarto mejor tiempo, a 6.5s, lo que le permitió mantener el liderato del rally.

Por el contrario, Oliver Solberg, Thierry Neuville y, sobre todo, Adrien Fourmaux pagaron un alto precio por este brusco empeoramiento de las condiciones. El francés, que partía segundo en la general al inicio de la especial, cedió más de 1:29 a Evans, terminando último en la Etapa 7 y cayendo hasta la séptima posición de la clasificación general.

¿Qué pasó por la mañana?: WRC WRC - Ogier y Fourmaux a la cabeza; Finlandia ya se cobra sus primeras víctimas

Sami Pajari y Marko Salminen (Toyota Gazoo Racing WRT) Foto de: Toyota Racing

En la Etapa 8, Sydänmaa 2 (19,04 km), Elfyn Evans no pudo escapar esta vez de los fuertes aguaceros que caían. Las condiciones eran especialmente difíciles, con una visibilidad prácticamente nula en algunos momentos.

Las imágenes de las cámaras onboard situadas detrás de los parabrisas de los pilotos eran impresionantes, ya que los cristales estaban completamente empañados. El de Takamoto Katsuta estaba totalmente obstruido, lo que casi hacía preguntarse cómo consiguió el japonés terminar la especial… aunque con más de 2:17 de retraso respecto al líder. "Hice lo que pude. ¿Qué podía hacer? No veía nada", declaró al llegar a meta.

A diferencia de la Etapa 7, esta vez fueron los pilotos que salieron al final los que disfrutaron de las mejores condiciones, ya que la lluvia había amainado ligeramente. Oliver Solberg aprovechó la ocasión para lograr el mejor tiempo, con 2.1s de ventaja sobre un impresionante Martins Sesks y 3"9.9s sobre Sébastien Ogier, que salió bien parado.

Adrien Fourmaux, que sigue teniendo dificultades en estas condiciones traicioneras, cedió 14,3 segundos a Solberg y terminó quinto en la especial, pero recuperó dos posiciones en la clasificación general.

Fourmaux salva los muebles

En la penúltima especial de esta segunda jornada, la Etapa 9, Hoho 2 (9,55 km), seguía lloviendo, aunque con mucha menos intensidad. En esta especial más corta, las diferencias entre los pilotos fueron, lógicamente, más ajustadas.

Adrien Fourmaux recuperó el todos al marcar el mejor tiempo, con 2.3s de ventaja sobre Oliver Solberg y 5.5s sobre Thierry Neuville. Sin embargo, el francés explicó que estaba "realmente decepcionado" al llegar a meta, teniendo en cuenta el ritmo mostrado hasta ese momento.

Takamoto Katsuta cerró la jornada marcando el mejor tiempo en la Superespecial (Etapa 10) de Harju 2 (2,58 km), empatado a la milésima con Thierry Neuville. Elfyn Evans terminó a solo 0.3s de los líderes, mientras que Sébastien Ogier y Adrien Fourmaux cedieron 1.8s y 2.6s, respectivamente.

Al término de esta segunda etapa del Rally de Finlandia, disputada en condiciones muy difíciles, Sébastien Ogier ha llevado a cabo una maniobra perfecta: el francés mantiene el liderato y amplía su ventaja hasta los 16 segundos. Elfyn Evans es ahora su principal perseguidor, mientras que Sami Pajari completa el podio provisional a 26.7s. Fourmaux, gran perdedor de la jornada bajo la lluvia, ha limitado los daños remontando hasta una sexta posición que no está nada mal, pero se encuentra ahora a más de un minuto de distancia de los líderes.

Mejores tiempos del VIERNES ES2 18,16 km Laukaa 1 S. Ogier ES3 15,82 km Saarikas 1 S. Pajari ES4 19,04 km Sydänmaa 1 S. Ogier ES5 9,55 km Hoho 1 S. Ogier ES6 18,16 km Laukaa 2 S. Pajari ES7 15,82 km Saarikas 2 E. Evans ES8 19,04 km Sydänmaa 2 O. Solberg ES9 9,55 km Hoho 2 A. Fourmaux ES10 2,58 km Harju 2 T. Katsuta

Clasificación del Rally de Finlandia 2026 del WRC Pos. Piloto Coche Tiempo / diferencia 1 S. Ogier Toyota 1 h 01' 33" 3 2 E. Evans Toyota +16"3 3 S. Pajari Toyota +26"7 4 O. Solberg Toyota +41"3 5 M. Sesks Ford M-Sport +1'04"9 6 A. Fourmaux Hyundai +1'24"0 7 J. McErlean Ford M-Sport +2'29"0 8 T. Katsuta Toyota +2"30"7 9 T. Neuville Hyundai +2'56''2