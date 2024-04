WRC Croacia: un implacable Neuville puede con Evans y acaba líder el sábado

Thierry Neuville y Elfyn Evans, rivales por el título del WRC en 2024, se enzarzaron en una lucha titánica a lo largo de los ocho tramos del sábado, en los que el liderato cambió de manos varias veces. La diferencia entre ambos nunca superó los cinco segundos, tras haber empezado el sábado empatados en la general.

El belga de Hyundai Motorsport terminó el día con una ventaja de 4.9 segundos sobre el galés de Toyota. Ambos sumaron 18 y 15 puntos provisionales para el campeonato, respectivamente, que podrán asegurar si terminan la prueba este domingo.

Sébastien Ogier, ocho veces campeón del mundo y piloto a tiempo parcial de Toyota, se mantuvo en la lucha por la victoria, a 11.6 segundos, y sumó 13 puntos. Ott Tanak se mantuvo cuarto [+1:15.5] para adjudicarse 10 puntos, por delante de Adrien Fourmaux [+1:35.4], que sumó ocho.

Los cielos, amenazando tormentas, hicieron que la atención volviera a centrarse en los neumáticos para el bucle vespertino del sábado, ya que Toyota esperaba claramente que cayera agua, y eligió cuatro gomas blandas y dos de mojado para sus tres GR Yaris. Hyundai y M-Sport fueron más conservadores y optaron por gomas duras, blandas y de mojado, por si la lluvia no llegaba.

Una ligera llovizna recibió a los coches antes de la SS13 [Smerovisce-Grdanjci, 15,72 kilómetros] antes de que el chaparrón se hiciera cada vez más intenso, lo que jugó a favor de Toyota. Evans aprovechó la cambiante meteorología y se hizo con el 'scratch', recuperando el liderato de la general frente a Neuville por un margen de dos segundos. Sin embargo, el galés no estaba seguro de que la elección de compuestos fuera a dar sus frutos en el resto de la jornada.

Thierry Neuville, Martijn Wydaeghe, Hyundai

Neuville cedió 6.7 segundos frente a su rival, que se llevó la etapa por un segundo de ventaja sobre Ogier. "Empujé muy fuerte e intenté continuar, sabía que estábamos perdiendo tiempo, pero limitamos la daños. Será difícil [recuperarlo]", dijo el de Hyundai.

Fourmaux también sufrió las consecuencias de una decisión errónea con los neumáticos, ya que el francés cedió 15.5 segundos con respecto al grupo de cabeza. "No estoy contento. No entiendo cómo podemos ser tan malos. Tenemos muchos datos y aún así no podemos hacer una buena elección de neumáticos. Es muy decepcionante", comentó tajante el galo. Tänak también sufrió problemas con los compuestos y reveló que tuvo un susto debido a la falta de agarre en el tramo.

Sin embargo, las tornas cambiaron a favor de Hyundai y M-Sport tras la SS14 [Stojdraga-Gornja Vas, 20,77 km]. Los primeros corredores se encontraron con un inicio de recorrido húmedo, pero la superficie de la carretera se volvería más seca para cuando los líderes abordaron el tramo. Esto benefició a Neuville, que calzaba neumáticos duros, y a pesar de un chaparrón que amenazó con frustrar su actuación, respondió con una impresionante victoria para arrebatar el liderato a Evans.

Sébastien Ogier, Vincent Landais, Toyota

Un Neuville implacable paró el crono 3,9 segundos más rápido que Ogier, y 4,3 más que Evans. El resultado neto fue que Neuville quedó con una ventaja en la general de 2.3 segundos. "Cuando nos enteramos de que podía llover al final, salimos a tope", explicó.

Aunque la arriesgada apuesta de Neuville dio sus frutos, su compañero de equipo Andreas Mikkelsen se vio sorprendido por una curva cerrada a la izquierda que provocó que su i20 N subvirara y se estrellara contra un terraplén. Por suerte, el impacto a baja velocidad no le causó daños, pero en la última etapa sufrió la delaminación de un neumático.

El péndulo meteorológico continuó inclinándose a favor de Hyundai, ya que el penúltimo tramo [Vinski Vrh - Duga Resa, 8,78 kilómetros] se disputó con el asfalto seco y sin signos de que fuera a llover. Una vez más, Neuville se impuso con neumáticos duros, pero el belga reveló que su camino hacia la victoria de etapa había sido"al límite". El líder del Mundial aventajó a Ogier en 1.6 segundos, y fue una décima más rápido que Evans en esta lucha sin cuartel por la victoria. Tänak fue el mejor del resto, con el cuarto mejor crono, tras admitir que no había nada por lo que luchar en una relativamente cómoda cuarta posición de la general.

Neuville completó el sábado con estilo al ganar la SS16 [Pecurkovo Brdo - Mreznicki Novaki, 9.11 km] y adjudicarse su noveno 'scratch¡, superando a Ogier por medio segundo tras un día espectacular. El tiempo fue suficiente para ampliar su ventaja en la general a 4.9 segundos, después de que Evans se dejara nueve décimas.

En WRC2, Nikolay Gryazin mantuvo su liderato de la segunda categoría frente a su compañero de equipo en Citroën, Yohan Rossel. Cuatro tramos más esperan a las tripulaciones este domingo.

