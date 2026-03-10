El plan de mejoras de Hyundai en el WRC para acercarse a Toyota

Hyundai planea lanzar nuevas mejoras en su coche del WRC, tras el Rally Safari de Kenia de esta semana, en un intento por acortar distancias con su rival, Toyota. La marca coreana ha tenido un comienzo lento en la temporada 2026, lo que ha dado lugar a derrotas contundentes frente a los japoneses en las dos primeras pruebas del curso, en Montecarlo y Suecia. De cara a la cita de este fin de semana en África, Toyota ha conseguido dos tripletes de podios consecutivos, mientras que el cuarto puesto de Adrien Fourmaux en Montecarlo es el mejor resultado de Hyundai en lo que va de año.

Los pilotos de Hyundai han tenido dificultades para sacar una velocidad constante al i20 N Rally1 en esta campaña, tras someterse a mejoras en la parte delantera y la caja de cambios durante el invierno, tras un 2025 desastroso en el que el estrecho margen de maniobra del coche 'Evo' supuso un problema para las tripulaciones.

Aunque Hyundai Motorsport ha gastado sus comodines de homologación en mejoras en la parte delantera y las relaciones de cambio, hay una serie de componentes que la firma tiene previsto actualizar, y que no entran dentro de los requisitos para utilizar los comodines de homologación.

Desde Suecia, Hyundai ha estado realizando pruebas "en la medida de lo posible", según el director deportivo Andrew Wheatley, completando un programa de 10 días que se planificó antes del inicio de la temporada. El equipo ha hecho test sobre grava para prepararse para el Rally Safari de Kenia de esta semana, y sobre asfalto, donde el coche ha tenido dificultades anteriormente, para prepararse para las próximas rondas en Croacia y las Islas Canarias del mes que viene.

La mayoría de los ensayos se han llevado a cabo en la nueva base de pruebas del equipo en Francia, y ahora se prevé que la primera tanda de mejoras esté disponible a tiempo para la visita a Croacia (9-12 de abril).

Thierry Neuville Martijn Wydaeghe, Hyundai Shell Mobis World Rally Team Hyundai i20 N Rally1 Foto: McKlein Photography / LAT Images a través de Getty Images

"Sin duda, no es el comienzo de año más fácil, pero los resultados no reflejan en absoluto el duro trabajo que se ha realizado ni el potencial de rendimiento que tiene el coche", declaró Wheatley a Motorsport.com.

"Hemos estado realizando una combinación de pruebas de desarrollo y de configuración. Sinceramente, nunca había visto un calendario como este. Nunca había visto un compromiso como este, es increíble lo que están haciendo [el equipo]. Eché un vistazo al calendario y la primera semana en la que los pilotos líderes no tienen nada que hacer es la 21ª del año. Eso te da una idea del compromiso que esos pilotos están poniendo en el proceso, y una visión similar del esfuerzo que está realizando todo el equipo de ingeniería y pruebas".

"Ya estaban previstos [los test], porque desde finales del año pasado no hemos podido introducir todas las novedades que teníamos previstas. Hay dos tipos de piezas con las que estamos trabajando. Las primeras requieren homologación y deben confirmarse antes del 31 de diciembre. Pero hay una serie de elementos del coche en los que se pueden realizar cambios sin afectar a la homologación, por lo que ese proceso está en marcha".

"Así que las pruebas que estamos realizando en este momento se planificaron desde octubre del año pasado. Pero la integración de las mismas tiene un calendario. Creo que entre las próximas cuatro a seis semanas veremos más piezas disponibles, lo que sin duda ayudará a que el coche sea más manejable en un abanico más amplio de condiciones. Desde mi punto de vista, ese ha sido siempre el reto con este coche. Sabemos que es rápido, pero la dificultad está en garantizar que el rango de condiciones sea lo suficientemente amplio como para tener en cuenta los cambios que se producen en el WRC".

Hyundai confía en que el coche 'Evo' pueda hacer frente al reto de Kenia

Antes de que Hyundai pueda comprobar las ventajas de su próxima serie de mejoras, el equipo se enfrentará esta semana a la que posiblemente sea la prueba más dura del calendario, el Rally Safari de Kenia.

El rally ha resultado ser una prueba difícil para el equipo, ya que ha puesto a prueba la fiabilidad de su i20 N en el pasado. En 2025, el equipo logró un gran avance con Ott Tanak y Thierry Neuville, que terminaron segundo y tercero, lo que supuso la primera visita de Hyundai al podio en Kenia desde que el rally se reincorporó al calendario en 2021.

Esto se logró con la versión anterior del i20 N Rally1, tras optar por no utilizar su coche 'Evo'. Aunque este fin de semana marca la primera salida del vehículo evolucionado en Kenia, Wheatley confía en que estará a la altura de los retos que se avecinan.

"Tenemos que ser realistas, porque superar a Toyota no es fácil, sobre todo si tenemos en cuenta que han dado un paso adelante durante el invierno", añadió Wheatley. "No estamos tratando de competir contra el Toyota 2025, estamos compitiendo contra el Toyota 2026. Tenemos motivos reales para ser optimistas. Todos sabemos que el Safari es un poco diferente. Creo que en el Safari habrá que intentar ir con cuidado y despacio, además de buscar el máximo rendimiento".

"Irónicamente, el coche 'Evo no se construyó para esas condiciones, sino para el asfalto y los tramos rápidos de grava, pero ganó en Grecia y Arabia Saudí el año pasado, que son dos de las pruebas más duras del calendario. Creo que, como resultado, tiene cierto potencial para ser competitivo, pero, como he dicho, el Safari no se basa necesariamente en la velocidad".

"Kenia se trata más bien de sobrevivir, pero tengo confianza. Fui al test que hicimos hace dos semanas, que fue sobre grava muy irregular, y debo decir que el coche soportó un castigo increíble durante tres días y me quedé boquiabierto al ver la cantidad de golpes que podía aguantar", cerró.

