Oliver Solberg, al volante de un Rally1 como preparación para el WRC 2026

El nuevo fichaje de Toyota, Oliver Solberg, pilotará un GR Yaris Rally1 sobre asfalto por primera vez esta semana, mientras intensifica sus preparativos para la temporada 2026 del Mundial de Rallies.

Una semana después del Rally de Arabia Saudí, donde Solberg concluyó una campaña 2025 que le reportó el título de WRC2 y una primera victoria absoluta en el WRC en el Rally de Estonia, el as sueco y su copiloto Elliott Edmondson vuelven a la acción en el Rally National Hivernal du Devoluy en Francia.

Esta será la primera vez que Solberg conduzca un GR Yaris Rally1 en competición desde que fue anunciado como el sustituto de Kalle Rovanpera en la nueva alineación de pilotos titulares de Toyota en la máxima categoría para 2026.

El rally, que consta de 137,47 kilómetros cronometrados repartidos en 10 tramos especiales, comienza el sábado y proporcionará una oportunidad ideal para aprender cómo se comporta el GR Yaris Rally sobre asfalto antes del inicio de la nueva campaña en Montecarlo, en enero. Solberg correrá con el dorsal #99, el mismo con el que ganó el Rally de Estonia en julio.

"Creo que es muy bueno. Será un poco de Shakedown, pero al menos creo que será una buena preparación, de lo contrario sólo tienes un test de un día [antes de Montecarlo] y no es mucho lo que puedes aprender si las condiciones son diferentes a las del rally, y cosas así", dijo Solberg a Motorsport.com. "Creo que es bueno tener este rally, ya que será en condiciones mixtas, así que podemos probar muchas cosas, neumáticos, etcétera".

En la presentación de la alineación de pilotos de Toyota en Japón el mes pasado, Solberg admitió que todavía tiene mucho que aprender y que la conducción sobre asfalto es una de las áreas clave. Su última experiencia en Rally1 sobre asfalto se remonta a 2022, cuando condujo un Hyundai i20 N Rally1 hasta la cuarta posición en el Ypres Rally de Bélgica.

Oliver Solberg pilotó por última vez una máquina de Rally1 sobre asfalto en 2022 Foto de: Fabien Dufour / Hyundai Motorsport

"Es la primera vez que hago el WRC a tiempo completo y seguro que hay mucho que aprender. Habrá expectativas mixtas durante el año", comentó. "Creo que todavía hay mucha experiencia sobre asfalto, que puedo aprender a través de los diferentes rallies que los otros chicos han hecho, en los que todavía estoy un poco por detrás. Por supuesto, hay muchos rallies que puedo hacer bien, y ese es el objetivo".

El de Solberg no es el único coche de Rally1 este fin de semana, con el sueco acompañado por Adrien Fourmaux, de Hyundai, que también comenzará los preparativos para la nueva temporada, pilotando un coche i20 N Rally1. El francés terminó su primera temporada con la marca coreana la semana pasada, con un segundo puesto en el Rally de Arabia Saudí, por detrás de su compañero de equipo Thierry Neuville.

El equipo también contará con la presencia del ex piloto oficial de Hyundai en el WRC y bicampeón europeo de rallyes Hayden Paddon, que pilotará un Hyundai i20 N Rally2.