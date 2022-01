Ogier: "El WRC está más abierto que nunca"

Montecarlo.- El actual campeón del mundo de rallies no va a defender su título esta temporada tras haber tomado la decisión de no disputar el campeonato completo y solo disputar algunas pruebas. Sin haber revelado todavía qué pruebas va a correr, Ogier tendrá el privilegio de estrenar la era híbrida del WRC tratando de conquistar su novena victoria en este rally.

Una nueva etapa que para Ogier todavía deja muchas preguntas en el aire que comenzarán a resolverse durante este fin de semana.

"Está más abierto que nunca" confesó el ocho veces campeón mundial. "Todo el mundo está buscando respuestas y la primera llegará este fin de semana. Hemos estado haciendo algunos tests, aunque yo personalmente no he rodado mucho, el equipo sí ha hecho más, pero siempre parece que no se está listo cuando comienza una nueva era".

"Quizás esto es lo interesante porque en este momento todo está muy abierto, y es difícil decir dónde estamos en términos de rendimiento. Los coches por supuesto que son muy diferentes a los de antes y tenemos que aceptar que, de momento, son un poco más lentos".

"Aunque en algunos momentos tengamos la ayuda de la potencia eléctrica, en general son un poco mas lentos que los del año pasado, pero estoy seguro de que van a mejorar rápido, y eso va a ser un desafío para los equipos y también para los pilotos que tendrán que adaptar un poco su estilo de pilotaje".

"No creo que nadie este perfectamente preparado este fin de semana y el que mejor se adapte quizás sea más rápido que los otros".

Un nuevo coche requiere un periodo de adaptación para los pilotos, algo que Ogier ya ha experimentado en múltiples ocasiones y es un reto que no le asusta.

"El coche es diferente, por supuesto", comentó. "Estos coches son generalmente más subviradores que antes, más pesados y se comen más las ruedas. Vamos a ver que pasa este fin de semana primero. Hasta ahora, en mi carrera, normalmente cuando ha habido un coche nuevo he ganado así que no debería tener miedo de una nueva era, especialmente porque no tengo la presión del campeonato sobre mis hombros. Obviamente lo quiero hacer bien, especialmente porque es Montecarlo y también por mi equipo".

Ogier no tendrá a su derecha a Julien Ingrassia, el el copiloto que le ha acompañado durante toda su carrera desde junior y que ha decidido colgar el casco y no acompañar a Seb en esta temporada. En su lugar estará Benjamin Veillas, un copiloto que no es desconocido para Ogier.

"Conozco a Benjamin desde hace mucho tiempo, ya había estado conmigo en la mayoría de los test del año pasado" dijo el piloto francés, "y cuando Julien (Ingrassia) decidió que no iba a seguir, fue el primer nombre que me vino a la cabeza porque él sabe como son mis notas, como trabajo, por supuesto los test y las carreras son trabajos diferentes así que supongo que este fin de semana tendrá un poco de presión, estoy tratando de ayudarle a que se relaje porque la mejor manera de hacer bien su trabajo es tratar de no pensar donde estás, muchos cambios este fin de semana…"

Ogier, también bromeó sobre el accidente que tuvo cuando probaba el Toyota GR Yaris Rally1 y continuó sin desvelar sus planes de cara a 2022.

"Hice tres días (de test) en diciembre y uno más en enero, aunque uno fue sólo la mitad porque tuve un accidente. La verdad es que hemos visto muchos accidentes con estos coches, ojalá que no pase lo mismo durante el fin de semana. Y sobre mi temporada, dentro de poco lo vais a saber, a principios de febrero anunciaré mi programa de circuitos y entonces podré contar mis planes referentes a los rallies" dijo para terminar.