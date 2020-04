Así supera el confinamiento un nueve veces campeón del mundo

Sebastien Loeb, referente de los rallies, el WTCC y el Dakar, sigue teniendo ganas de carreras, a pesar de sus 46 años y media vida viajando por el mundo. El piloto francés no ve la hora de volver a hacer lo que mejor sabe hacer: correr.

Pero debido a la pandemia del coronavirus, el de Alsacia cumple con el confinamiento en su casa de Suiza, tratando de pasar tiempo con la familia, pero intentando satisfacer su vena competitiva también.

Los videojuegos están siendo uno de los entretenimientos principales de Loeb estos días, con ellos intenta mantenerse en forma con algunos de los tramos de rallies disponibles, aunque también tira del clásico Monopoly para pasar el tiempo.

"Estoy bien, en Suiza. Se lleva lo mejor que se puede, como todos. Pero tengo mucha suerte, porque estamos cerca del bosque y tengo una casa con jardín. Intento hacer un poco de bicicleta, también he construido un trampolín en el jardín para saltar en él", cuenta Loeb.

"En Suiza no tenemos tantas restricciones como en Francia, pero aun así minimizamos nuestras salidas. Todos los restaurantes, bares y negocios están cerrados, por tanto debemos tratar de entretenernos en estos momentos tan complicados".

"Tenemos que aceptar esta situación, respetar las reglas y poner de nuestra parte para tratar de reducir la propagación del virus. No es fácil, pero hay que hacerlo. Yo me distraigo viendo algunas películas, jugando a la PlayStation para completar algunos tramos... aunque también con el Monopoly. Es una manera de pasar más tiempo con la familia y llevar mejor la espera. Soy competitivo hasta en estos juegos de mesa; la última vez gané".

Cuando se le preguntó qué carrera reviviría de su pasado, respondió: "Quizás la primera victoria en Finlandia. Fue una sensación increíble ir al límite de esa manera. Aunque, pensándolo un poco más, me gustaría revivir mi victoria en Alsacia, cuando gané el rally, el mundial de pilotos y el de constructores al mismo tiempo delante de mi gente. Hoy me gustaría mucho verles y celebrar algo con ellos".

Loeb deja claro que lo que más ganas tiene de hacer cuando todo esto termine es volver a ponerse a los mandos del Hyundai i20 Coupé WRC Plus.

"No piloto el i20 Coupé WRC Plus desde Montecarlo [en enero], por lo que no veo la hora de volver a subirme, ya sea en test o en carrera. Tengo muchas ganas de competir. Es normal echar en falta todas estas cosas, pero lo importante es que todos estemos seguros. Si conseguimos derrotar al virus todos juntos, volveremos pronto".

