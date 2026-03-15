WRC Kenia: Katsuta rompe su maldición y gana por primera vez en el Mundial

Tras una jornada catastrófica en el Safari Rally de Kenia, el pelotón del WRC recuperó fuerzas para el Super Sunday. Takamoto Katsuta y Adrien Fourmaux se disputaron la victoria final, y el japonés no tembló a la hora de gestionar su cómoda ventaja.

Para comenzar la última jornada del rally, Oserengoni ofrecía condiciones claramente menos extremas que el día anterior. La especial seguía estando húmeda en algunos tramos, con un nivel de agarre difícil de evaluar. A estas alturas de la prueba, cada uno también debía gestionar sus propios intereses estratégicos, entre la lucha por la victoria en la general y la batalla por los puntos del Super Sunday.

En este contexto, Adrien Fourmaux optó por atacar con decisión. El francés firmó un buen tiempo y, sobre todo, recuperó 15 segundos a Takamoto Katsuta en su duelo por la clasificación general. El piloto de Toyota, por su parte, adoptó un enfoque mucho más prudente. Apostó claramente por la gestión, explicando que no asumía "ningún riesgo", aunque eso implicara ceder tiempo. Por delante, Sébastien Ogier lanzó perfectamente su jornada al marcar el mejor tiempo.

Las condiciones siguieron mejorando en Hell's Gate, con una especial en general más practicable de lo que temían los equipos. Sin embargo, con el paso de los coches, las piedras comenzaron a aparecer en la trazada, haciendo el terreno traicionero y bastante favorable para los pilotos que salían primero.

Adrien Fourmaux sufrió un pinchazo en la rueda trasera izquierda en los últimos kilómetros, pero logró llegar a meta sin detenerse, limitando así la pérdida de tiempo. Aun así, recuperó algunos segundos más respecto a Takamoto Katsuta, que continuó con su estrategia de gestión. Elfyn Evans fue el más rápido al marcar el mejor tiempo.

Katsuta, un gestor perfecto

Foto de: Toyota Racing

Para el segundo paso por Oserengoni, el terreno se había secado bastante, pero los surcos eran cada vez más profundos. El guion se mantuvo prácticamente igual en la lucha por la clasificación general. Adrien Fourmaux siguió atacando para intentar reducir la diferencia, mientras que Takamoto Katsuta volvió a centrarse en asegurar.

El japonés volvió a ceder tiempo, pero sin ponerse nunca en peligro. Antes de la Power Stage conservaba 42 segundos de ventaja, mientras Oliver Solberg se llevaba el mejor tiempo. Solo tenía que rematar en la especial final, él que tantas veces había rondado su primera victoria en el WRC sin llegar a concretarla, ya fuera por mala suerte o por errores.

Esta vez, el piloto que está a punto de cumplir 33 años no dejó que nada se interpusiera en su camino, completando una mañana impecable para ganar una prueba en la que no firmó ni un solo scratch. Finalmente se impuso con 27,4 segundos de ventaja sobre Adrien Fourmaux, con Sami Pajari completando el podio.

Oliver Solberg salvó su fin de semana al sumar los 5 puntos de la Power Stage y del Super Sunday, en ambos casos por delante de Sébastien Ogier y Elfyn Evans

Scratchs del domingo ES17 18,22 km Oserengoni 1 S. Ogier ES18 10,48 km Hell's Gate 1 E. Evans ES19 18,22 km Oserengoni 2 O. Solberg ES20 10,48 km Hell's Gate 2 (Power Stage) O. Solberg

WRC Kenia: clasificación final

Pos. Piloto Coche Tiempo / Diferencia 1 T. Katsuta Toyota 3: 16.05.6 2 A. Fourmaux Hyundai + 27.4 3 S. Pajari Toyota + 4: 26.1 4 E. Lappi Hyundai + 6: 07.3 5 R. Virves Škoda ( WRC2) + 11: 38.7 6 G. Greensmith Toyota ( WRC2) + 12: 09.0 7 F. Zaldívar Škoda ( WRC2) + 12: 20.0 8 A. Mikkelsen Škoda ( WRC2) + 12: 30.7 9 D. Domínguez Toyota ( WRC2) + 13: 28.4 10 O. Solberg Toyota + 16: 44.5 11 S. Ogier Toyota + 17: 30.7 12 T. Neuville Hyundai + 19: 52.4 13 E. Evans Toyota + 26: 20.9