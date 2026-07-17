WRC Estonia: Pajari manda con autoridad; Evans y Katsuta se hunden

Ya líder al mediodía, Sami Pajari confirmó su dominio en la segunda pasada del viernes del Rally de Estonia. El finlandés volvió a imponer su ritmo y se adjudicó todos los tramos restantes del día.

Los pilotos afrontaron las mismas tres especiales de la mañana, además de una superespecial para cerrar la jornada. La ES4 (Raanitsa, 21,45 km), encargada de abrir el bucle vespertino, volvió a ver a Pajari marcar el scratch, el cuarto consecutivo, con 4,5 segundos de ventaja sobre Adrien Fourmaux y 4,9 respecto a Oliver Solberg.

Con ello, el piloto finlandés amplió su margen al frente de la clasificación general, dejando a Solberg a 9,0 segundos y a Fourmaux a 9,4. Al volante de un Hyundai reparado de forma provisional tras golpear una bala de paja, Thierry Neuville se mantenía cuarto, a 17,4 segundos, por delante de Sébastien Ogier, que cedía ya 21,0.

El resto del pelotón estaba ya a más de medio minuto. Takamoto Katsuta ocupaba la sexta posición tras superar a Josh McErlean. Esapekka Lappi era octavo, por delante de un Elfyn Evans claramente perjudicado por abrir pista, y de Martins Sesks, penalizado con 20 segundos al inicio de la jornada por llegar tarde a un control tras las reparaciones necesarias después de perder una rueda durante el shakedown.

En la ES5 (Karaski, 11,97 km), más revirada, Pajari volvió a ser el más rápido, nuevamente con Solberg y Fourmaux como principales perseguidores. El sueco cedió 2,1 segundos y el francés, 2,3. Las posiciones de cabeza no cambiaron, aunque Solberg y Fourmaux ya superaban la barrera de los diez segundos de desventaja. Evans, por su parte, ascendió hasta la séptima plaza, apenas medio segundo por delante de Lappi.

Foto de: Toyota

La ES6 (Kanepi, 17,43 km) dejó un nuevo scratch de Pajari, esta vez con tres segundos de ventaja sobre Solberg y cuatro respecto a Fourmaux, Neuville y Sesks. Sin embargo, el gran protagonista del tramo fue Takamoto Katsuta, que sufrió un pinchazo cuando su neumático delantero izquierdo reventó en plena recta. El japonés perdió cerca de un minuto respecto a los mejores y decidió dirigirse directamente a la asistencia, renunciando a disputar la superespecial.

El gran beneficiado fue Sesks, que ascendió hasta la sexta posición de la general con apenas una décima de ventaja sobre Lappi, nueve décimas sobre McErlean y 3,9 segundos respecto a Evans. El líder del campeonato volvió a perder terreno debido a su posición como primer coche en pista. "Hemos hecho lo que hemos podido", reconoció Evans al finalizar la especial.

La jornada concluyó con la ES7 (Elva Linn, 1,72 km), una rápida superespecial disputada por las calles de Elva, con dos vueltas a la enorme rotonda situada frente al ayuntamiento. El recorrido también permitió a los pilotos exhibirse con espectaculares derrapadas, al margen de la clasificación del rally. Pajari cerró un viernes perfecto con otro mejor tiempo, una décima por delante de Sesks y dos respecto a Neuville.

Pajari terminó el día con 14,7 segundos de ventaja sobre Solberg, cuya diferencia respecto a Fourmaux quedó reducida a menos de dos segundos de cara a la segunda jornada. Neuville es cuarto, a 24,0 segundos, aunque mantiene una renta de 9,3 sobre Ogier.

La lucha por la sexta posición promete ser uno de los grandes focos del sábado, ya que cuatro pilotos están separados por solo 5,1 segundos. Sesks ocupa actualmente esa plaza por delante de Lappi, McErlean y Evans. Jon Armstrong, retrasado desde la primera especial del día por un pinchazo, completa el top 10.

SCRATCHS DEL VIERNES POR LA TARDE ES4 21,45 km Raanitsa 2 S. Pajari ES5 11,97 km Karaski 2 S. Pajari ES6 17,43 km Kanepi 2 S. Pajari ES7 1,72 km Elva linn S. Pajari

Rally de Estonia – Clasificación tras la ES7

Pos. PILOTO EQUIPO TIEMPO/DISTANCIA 1 S. Pajari Toyota 49'43"5 2 O. Solberg Toyota +14"7 3 A. Fourmaux Hyundai +16"5 4 T. Neuville Hyundai +24"0 5 S. Ogier Toyota +33"3 6 M. Sesks Ford M-Sport +44"7 7 E. Lappi Hyundai +46"5 8 J. McErlean Ford M-Sport +46"6 9 E. Evans Toyota +49"8 10 J. Armstrong Ford M-Sport +1'02"4