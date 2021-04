Hyundai: "No tiene sentido estresarse por la novedad de Croacia"

El Mundial de Rallies se adentra este próximo fin de semana en su tercera cita de la temporada 2021 y en el segundo evento que se estrena en los últimos meses. El Rally de Croacia (22-25 de abril) será una novedad para todos y supondrá un reto mayúsculo de adaptación desde el primer día.

El evento croata arrancará el jueves con el shakedown, antes de que el viernes se celebren dos bucles de cuatro tramos cada uno. El sábado se completarán otras dos pasadas por otros cuatro tramos y el domingo las dos últimas especiales se completarán en otras dos ocasiones.

Hyundai Motorsport llega como segundo en la general de Constructores, a pesar de la victoria de Ott Tanak en el Rally del Ártico a finales de febrero. La marca surcoreana cuenta con 11 puntos de desventaja ante Toyota.

La primera cita 100% de asfalto de la temporada será un auténtico reto para todos los pilotos y equipos del WRC, ya que nunca antes se ha competido allí y apenas hay referencias de eventos de menor nivel.

Se espera que los tramos sean rápidos y estrechos, y los pilotos tendrán dos pasadas por cada uno de ellos durante los reconocimientos para configurar sus notas.

"El Rally del Ártico supuso el regreso al rendimiento que esperamos tener como equipo. Ahora tenemos que mantener la racha en Croacia y más allá. Es vital que rindamos de manera consistente en todas las superficies este año para defender el título una vez más, así que tendremos que aclimatarnos rápidamente a estos tramos desconocidos y estar en ritmo desde el principio", comentó Andrea Adamo, jefe de Hyundai Motorsport, en el previo del equipo.

"Todos tenemos que dar nuestro máximo y trabajar juntos hacia nuestro objetivo común: luchar delante y ponernos líderes de la general del campeonato".

Y en la web oficial del WRC añadió: "Afrontamos lo que tenemos y sacaremos lo mejor que podamos de ello. No tiene sentido estresarse por estas cosas en absoluto. En San Remo tuvimos un buen fin de semana y fue una buena preparación para Croacia. Los pilotos pudieron probar los tres compuestos de Pirelli en condiciones cambiantes".

Thierry Neuville y Marijn Wydaeghe llegan como segundos del campeonato de Pilotos, a pesar de los problemas de comunicación que han tenido en las primeras dos citas, y tras haber competido en San Remo en las últimas semanas.

"Siempre tengo ganas de eventos de asfalto. Esta vez será nuevo para todos: ninguno ha competido antes en Croacia. Va a ser todo un reto, pero creo que a todos nos gusta el hecho de que sea nuevo. Habrá mucho trabajo duro que hacer en cuanto lleguemos para tratar de estar lo mejor preparados posible", comentó el belga.

Por su parte, Ott Tanak y Martin Jarveoja esperan mantener la racha tras su victoria en Finlandia, pero saben que no será nada sencillo.

"Nunca he estado en Croacia y tampoco he visto ningún vídeo, así que todo será nuevo. Espero que sea un evento en condiciones. He escuchado que las carreteras son divertidas. Parece que habrá unos cuantos rallies de asfalto ese año, así que tenemos que ir fuerte en esta superficie. Esperemos tener buen ritmo desde el comienzo y mantener la racha", apunta el estonio.

Junto a ellos estarán Craig Breen y Paul Nagle en la tercera unidad del Hyundai i20 Coupé WRC, después de haber sido cuartos en Finlandia.

"Croacia es el primer evento de asfalto del año y será nuevo para todos. Fue muy complicado encontrar información del rally, pero parece que será interesante. Espero que haga buen tiempo y estoy deseando estrenarme en el i20 WRC en asfalto", añadió el irlandés.

