Por qué Craig Breen será recordado por su filosofía "corazón en la manga"

"El pasador de la risa se salió del eje de la risa, pero conseguí volver a meterlo, así que estamos bien".

Sí, has leído bien. Esea fue una frase de una de las legendarias entrevistas de Craig Breen al final de una etapa del Campeonato del Mundo de Rallies, retransmitida en directo por televisión durante el Rally de Italia-Cerdeña 2022 en el que quedó segundo. Nunca se sabía lo que iba a salir de su boca, pero siempre estaba garantizado que provocaría una emoción, y la mayoría de las veces esa emoción era inolvidable.

Así era Breen en pocas palabras. Era un piloto con carácter en una época en la que los pilotos se han convertido en relaciones públicas y, a menudo, en hombres de hielo. Es una de las muchas razones por las que echaremos mucho de menos a Breen tras su prematura muerte a los 33 años tras un accidente probando de cara al Rally de Croacia.

No puedo afirmar que conociera bien a Breen o que formara parte de su círculo íntimo, pero después de haber trabajado en varias disciplinas del automovilismo durante los últimos 16 años, puedo decir de todo corazón que Breen era diferente. Era un placer entrevistarle porque sabías que siempre habría algo que te arrancaría una sonrisa, ya fuera su pasión y entusiasmo por los rallies o alguna frase ingeniosa sobre su amor por una simple taza de té, o si un hambriento comisario de rallies tenía mantequilla en el sándwich que se estaba comiendo antes de una etapa a la hora del almuerzo.

Eso se convirtió en parte de su personalidad. En un universo paralelo, podría haber sido cómico. Al final, era un aficionado a los rallies con los pies en la tierra convertido en una superestrella de los rallies, que en su día fue capaz de luchar con los mejores del WRC.

Trágicamente, la carrera de Breen se ha visto truncada antes de alcanzar su mejor momento y nunca sabremos si finalmente conseguiría esa victoria en el WRC que se le resistía pero que su talento y trabajo merecían. Aunque su habilidad al volante fue evidente desde el principio de su carrera y ha sido ampliamente elogiada, hay otra faceta de Breen que creo que se echará de menos más que la de pilotar un coche de rallies al límite en algunas de las etapas más duras del mundo.

Pocos pilotos han llevado su corazón en la manga (frase que se utiliza para las personas que muestran sin tapujos sus sentimientos) como Breen. Era un rasgo que le hizo ganarse el cariño de los aficionados a los rallies, ofreciendo una ventana a su mentalidad que sólo unos pocos pilotos son lo suficiente valientes para mostrar. Rompía a llorar de alegría cuando conseguía podios y se le saltaban las lágrimas cuando las cosas iban mal. El mundo del rally echará de menos esos momentos. Eran emociones reales que ayudaban a ilustrar una historia, captando la atención del público. No se trataba de un espectáculo, sino de la reacción real de alguien a quien nada le gustaba "más que conducir un coche de rally".

La pasión de Breen por los rallies era evidente.

Se suponía que la temporada pasada iba a ser el momento en el que todas las estrellas de Breen se alinearían. El irlandés había conseguido por fin un coche WRC a tiempo completo por primera vez en su carrera, con M-Sport-Ford. Parecía que sería un matrimonio idílico, dado su amor por la marca del óvalo azul. M-Sport también había jugado un papel en las primeras etapas de la carrera de Breen, cuando le otorgó un premio de un año de aprendizaje por ganar el Ford Fiesta Sporting Trophy en 2009. Sin embargo, no salió bien para Breen. Una serie de incidentes le llevaron a un lugar oscuro. Ese dolor terminó con su ruptura con el equipo cuando aún le quedaba un año de contrato.

Muchos pilotos habrían intentado poner buena cara y contener las emociones. Ese no era el estilo de Breen. Dijo las cosas como eran y dejó que todo el mundo supiera cómo se sentía. Algo valiente en este mundo en el que vivimos, en el que parece que todo se analiza al milímetro en las redes sociales.

"No tenéis ni idea de la oscuridad que hubo el año pasado y, afortunadamente, me subo a la cresta de la ola cuando las cosas van bien, pero por desgracia también me acuerdo de las partes bajas", dijo al reflexionar sobre 2022 en el Rally de Suecia del pasado febrero. "Llevo mi corazón en la manga y luego están esos gili***** detrás de una pantalla de ordenador que creen que saben más, pero al final no tienen ni idea".

"No dejes que nadie te menosprecie nunca, porque sólo tú conoces tu verdadero potencial. La gente cercana a mí lo sabe y al final hemos conseguido sacarlo de nuevo" Craig Breen

Aunque la noticia del fallecimiento de Breen sigue siendo difícil de digerrir para muchos, podemos consolarnos un poco con el hecho de que consiguió dejar atrás los demonios de 2022 en la que es ya su 82ª y última aparición en el WRC. En el Rally de Suecia de febrero, Breen recuperó su contagiosa sonrisa y su agudo ingenio. El irlandés, de vuelta con Hyundai Motorsport para una segunda etapa como piloto a tiempo parcial del WRC, que esperaba que le llevara a un asiento a tiempo completo en 2024, estuvo cerca de una victoria difícil de alcanzar.

Luchó por la victoria sumando cuatro triunfos de etapa para liderar el rally en su regreso al WRC tras el negativo 2022. Se le saltaban las lágrimas de alegría. Eso es lo que significaba para él pilotar un coche de rallies y competir con los mejores, agitaba las emociones antes de que salieran a borbotones.

"He echado de menos esa sensación", dijo Breen, que parecía estar casi llorando al final de la etapa. "Muy, muy sencillo, completamente sin esfuerzo. Una segunda oportunidad: soy un chico muy afortunado". A continuación, se proclamó "Alcalde de Brattby" tras ganar de nuevo la etapa de Brattby y ponerse líder del rally, con una sonrisa radiante: "Probablemente podría ser el alcalde de Brattby a estas alturas. El coche va absolutamente sobre raíles, nunca había tenido nada igual. Más de esto, por favor".

Aunque siempre estaba dispuesto a soltar frases destacadas para expresar su alegría, a veces no le asustaba explicar su dolor emocional. Su última entrevista de final de etapa del WRC al término del Rally de Suecia, donde terminó segundo, el último de sus nueve podios en el WRC, por detrás del ganador Ott Tanak, lo puso todo de manifiesto y no lo olvidará fácilmente.

"En el que estuve el año pasado fue un lugar negro, horrible, horrible", detalló. "No dejes que nadie te menosprecie nunca, porque sólo tú conoces tu verdadero potencial. La gente cercana a mí lo sabe y por fin hemos conseguido sacarlo de nuevo. Estoy muy contento de volver a luchar delante con este equipo increíble, con este coche increíble".

Palabras conmovedoras que quizá sean su legado. Como reportero, se supone que debes ser imparcial, pero no puedes evitar sentirte feliz de ver la sonrisa de alguien que ama los rallies más que a nada en el mundo.

Es justo decir que el rally es "solo" un nicho en el rico tapiz del automovilismo que a veces puede tener dificultades para llegar a un público más general. Pero Breen fue capaz de hacerlo con filosofía de 'corazón en la manga' y su puro amor por los rallies. Esas pepitas de oro de las entrevistas de final de etapa seguirán acumulando miles de visitas en las redes sociales mientras la gente reflexiona sobre lo especial que era Breen.

Es esa faceta de Breen la que creo que el WRC y el mundo de los rallies echarán más de menos. La muerte de Breen ha dejado en shock al mundo de los rallies y su fallecimiento se ha sentido con fuerza en toda la comunidad del automovilismo, lo que pone de relieve lo querido que era. Le echaremos mucho de menos, pero su legado y la huella que ha dejado en el mundo de los rallies no se olvidarán en un abrir y cerrar de ojos.

Breen terminó segundo en su última prueba del WRC, el Rally de Suecia, tras haber liderado