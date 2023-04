El mundo del rally rinde homenaje a Craig Breen tras su trágica muerte

Cargar el reproductor de audio

Craig Breen falleció este jueves tras un accidente en los entrenamientos previos al Rally de Croacia de la próxima semana, donde el irlandés de 33 años iba a disputar su segundo rally de la temporada en el WRC. La muerte del piloto de Hyundai ha provocado un aluvión de homenajes en las redes sociales procedentes de todo el mundo de los rallies.

El ocho veces campeón del mundo de rallyes Sébastien Ogier, como muchos, se ha quedado atónito ante la noticia de la muerte de Breen. "Todo el mundo quería a Craig por su gran carácter irlandés y su entusiasmo por nuestro deporte", tuiteó Ogier. "Mis pensamientos están con su familia y amigos en este momento tan triste. DEP Craig, te echaremos de menos", dijo.

El nueve veces campeón Sébastien Loeb se hizo eco del sentimiento de Ogier, habiendo sido compañero de equipo de Breen durante sus recientes etapas a tiempo parcial en el Mundial en Citroën, Hyundai y M-Sport. "La vida y este deporte pueden ser crueles a veces... Es el caso de hoy. Por sus seres queridos y por la familia del WRC y del automovilismo. Descansa en paz Craig", publicó el francés en sus redes sociales.

Ott Tanak, de M-Sport, también se sumó a los pensamientos sobre la pérdida de Breen. El campeón del mundo de 2019 declaró: "No puedo creer que esté escribiendo esto ahora. La vida puede ser tan frágil e injusta... No puedo creer que te hayamos perdido, amigo. Justo nos hemos estado enviando mensajes de texto y en otro momento ya no contestas, te echaré de menos amigo".

"Mi más sentido pésame a la familia de Craig, a sus amigos y a toda la familia del WRC. No hay palabras, todo está roto", añadió el estonio.

Craig Breen

Gus Greensmith, que pasó un año como compañero de equipo de Breen en M-Sport en 2022, se apresuró a rendir homenaje a Breen por los consejos que le había ofrecido durante su carrera.

"Nunca pensé que me despediría de ti, amigo mío", escribió el piloto de Manchester. "Gracias por cada palabra amable, gracias por cada consejo y gracias por ser mi amigo. Te echaré de menos Craig".

Mikko Hirvonen, cuatro veces subcampeón del WRC, destacó la inquebrantable pasión de Breen por los rallies, que le llevó a conseguir ocho podios, incluidos seis segundos puestos en la máxima categoría del Mundial.

"No conozco a nadie que amara la conducción más que tú, lo mucho que disfrutabas cada minuto", tuiteó Hirvonen. "Me parece tan injusto que te haya pasado esto. Pero sé que irás rápido ahí arriba. Mi corazón está con tu familia esta noche".

El equipo de Breen, Hyundai WRC, que anunció la trágica noticia, emitió un breve comunicado hoy. "Hyundai Motorsport se entristece profundamente al confirmar que el piloto Craig Breen ha perdido la vida hoy tras un accidente durante la prueba previa al Rally de Croacia. El copiloto James Fulton resultó ileso en el incidente que ocurrió justo después del mediodía hora local".

"Hyundai Motorsport envía sus más sinceras condolencias a la familia de Craig, a sus amigos y a sus muchos fans. Hyundai Motorsport no hará más comentarios en este momento", dijo la marca coreana.

Información adicional de Haydn Cobb

