La FIA y el WRC trabajan en una cámara para reconocer espectadores

La FIA anunció en el pasado mes de octubre que comenzaría a impulsar el desarrollo de cámaras de inteligencia artificial (IA) orientadas hacia delante e instaladas en los coches del WRC, capaces de escanear las etapas en busca de posibles peligros y analizar la posición de los espectadores para ayudar a los comisarios del evento.

Se esperaba que la tecnología entrara en funcionamiento para el inicio de la temporada 2022, pero la FIA ha decidido retrasar su introducción para garantizar que el sistema se perfeccione.

La herramienta podría ser un avance significativo para los organizadores de los rallies a la hora de garantizar que las etapas se celebren en las condiciones más seguras posibles, tanto para los pilotos como para los espectadores.

El sistema ya se ha desarrollado durante 12 meses, y la FIA ha querido destacar que sigue trabajando para llevar la iniciativa al WRC una vez que la tecnología sea suficiente.

"La cámara de inteligencia artificial, el proyecto todavía está en desarrollo", dijo el director de rallies de la FIA, Andrew Wheatley. "No se ha conseguido aún, pero se suponía que ya estaría en marcha. Tuvo un proceso de desarrollo de 12 meses en el que la intención era que se instalara en el coche y que nosotros controláramos la información".

"De momento no es así, vamos con retraso. La tecnología necesaria para que la cámara sea lo suficientemente pequeña como para no llenar la pantalla es un reto, no hay duda", explicó. "Estamos trabajando para conseguirlo".

"Creo que es un reto importante. El prototipo era bueno, pero el problema es identificar lo que es un humano y reconocer lo que es un puesto", continuó. "Lo que no queremos es que las etapas se detengan porque hay cosas que parecen personas en el camino".

La seguridad de los espectadores es primordial para la FIA en los eventos del WRC, con amplios procesos que se llevan a cabo desde hace varios años. Antes de que comience cualquier etapa, el delegado de seguridad de la FIA en el mundial y antiguo ganador, Michel Mouton, recorre la ruta para comprobar el estado de la carretera, mientras que su mano derecha, Nicolas Klinger, se sitúa en el recinto de la televisión con acceso a más de 20 cámaras para garantizar que la etapa sea segura para los pilotos.

Klinger también puede detener la visión e inspeccionarla fotograma a fotograma para identificar cualquier peligro potencial. La seguridad del público ha sido una preocupación en el Rally de Croacia en el pasado fin de semana, ya que los informes estimaron la asistencia de cerca de 350.000 espectadores al evento.

El año pasado, cuando la prueba hizo su debut en el WRC, los organizadores se vieron obligados a detener las etapas debido a la preocupación por la seguridad de los aficionados. Sin embargo, Wheatley espera que la situación se gestiones mejor 12 meses después.

"Los organizadores son muy conscientes de que el año pasado hubo mucha gente que vino a hacer un picnic y todos se colocaban cerca de donde pasaban las etapas", añadió.

"Y seguro que si recuerdas la temporada pasada, tuvimos algunos problemas respecto a la cantidad de gente que había en algunos de los tramos, sobre todo en los que se tienen mejor acceso o que tienen una buena ubicación".

"Me dijeron que tienen planes para gestionar el número de espectadores, y cuando vinimos el año pasado, teniendo en cuenta que era la primera vez que el rally corría en el WRC y que estaba la COVID-19, todo se volvió un poco extraño", dijo. "Podría haber un gran número de espectadores, por el lugar, creo que estamos lo mejor preparados posible".