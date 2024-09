Para la FIA "no es demasiado tarde" para atraer nuevas marcas al WRC

La FIA confía en que no sea demasiado tarde para atraer a nuevos fabricantes al Campeonato del Mundo de Rallyes de cara a 2027, a la espera de anunciar las nuevas reglas técnicas en diciembre.

El organismo rector del automovilismo mundial ha estado trabajando durante más de 18 meses para diseñar el futuro de las categorías Rally1 y Rally2 del WRC en un intento por asegurarse por un lado la continuidad de las marcas actuales y por otro atraer a nuevas marcas.

Sin embargo, los equipos del WRC han expresado su preocupación por el plazo para la publicación de las reglas y han pedido que se tome una decisión antes, ya que se considera que 18 meses es el plazo mínimo para que una marca se comprometa desde cero con un nuevo programa y desarrolle un coche totalmente nuevo.

También existe la preocupación de que Hyundai Motorsport pueda abandonar el WRC a finales de 2025, tras el reciente anuncio de la marca coreana sobre sus planes de unirse al Campeonato del Mundo de Resistencia bajo su marca Genesis. En caso de que Hyundai se vaya del WRC, el campeonato podría enfrentarse a un futuro con Toyota como único equipo oficial de Rally1 y Ford como equipo semiprofesional a través de su colaboración con M-Sport.

En declaraciones a Motorsport.com, el director técnico de la FIA, Xavier Mestelan Pinon, dijo que el reglamento se publicará en diciembre y que la FIA ha participado en las discusiones para intentar asegurarse de que se tomaba la mejor decisión para el WRC.

Mestelan Pinon admitió que el proceso para ratificar el reglamento de 2027 no se adelantará, pero que tampoco consideran que esté"demasiado retrasado" para atraer a nuevas marcas.

Más sobre el WRC: WRC El WRC ha elegido a las tres pilotos que correrán el Rally de Europa Central

Rallye de Paraguay Foto: WRC.com

"El tiempo corre, pero de nuevo, vale que no lo hemos adelantado, pero tampoco estamos demasiado retrasados. Para mí, hay mucha presión por hacer un buen reglamento y algo que tenga sentido para el futuro del Campeonato del Mundo de Rallyes", dijo Mestelan Pinon.

"Si se publica algo con prisas, al final podría no ser bueno. Ya hemos discutido este tema durante un año y medio, diría yo, pero ahora debemos tomar una buena [decisión]".

"No es demasiado tarde y lo más importante para mí es atraer a los recién llegados, incluso si el recién llegado toma la decisión para 2028 en lugar de 2027, no me importa. Lo más importante es dar una dirección y una visión adecuada", añadió.

Cuando se le preguntó si era fundamental que la FIA tomara la decisión correcta de cara al futuro dados los rumores que rodean el incierto futuro de Hyundai en el WRC, dijo: "Estoy de acuerdo en que no perder un fabricante es un punto clave y también queremos atraer a los recién llegados, es obvio".

"Pero para mí, lo más importante es ser valientes y tomar una buena decisión respecto a la dirección que debe tomar el rally en el futuro. Si tenemos muy claro lo que hacemos y hacia dónde queremos ir con el promotor, y trabajando todos juntos, es la mejor manera de mantener a nuestros fabricantes actuales y atraer a los que se lo están pensando".

"Si sólo trabajamos para servir a los actuales [fabricantes] o a un potencial futuro equipo, entonces no estoy seguro de que sea la mejor manera de hacerlo. Para mí, lo que necesitamos es una visión clara de hacia dónde queremos ir y, por supuesto, debemos tener en cuenta la posición de nuestros fabricantes actuales y de los potenciales. Pero, de nuevo, al final es nuestro deber como FIA tomar una buena decisión para el desarrollo del Campeonato del Mundo de Rallyes".

"Por supuesto, estamos discutiendo con los tres fabricantes actuales y con los potenciales, pero es más o menos imposible llegar a un consenso. Tenemos que tomar una decisión y puede que algunos de ellos no estén muy contentos. Pero todo depende de cómo crezca y se desarrolle el Campeonato del Mundo de Rallyes, esto es lo más importante para mí", dijo.

Lo que se sabe hasta ahora sobre el reglamento de 2027

Thierry Neuville, Martijn Wydaeghe, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1 Foto de: Austral / Hyundai Motorsport

Aunque todavía no se han tomado decisiones firmes sobre el reglamento de 2027, parece que la propuesta que el grupo de trabajo de la FIA publicó en febrero ofrece una visión precisa sobre lo que realmente podría ser el futuro de las categorías Rally1 y Rally2.

Se espera que el chasis spaceframe del Rally1, que ha aumentado los niveles de seguridad y se ha adaptado a varias formas de carrocería desde su presentación en 2022, continúe pero con algunas adaptaciones. Se están debatiendo planes para ampliar la construcción de chasis a las empresas de tuning y no restringirla únicamente a los fabricantes.

La FIA está trabajando para reducir los costes, con una cifra que ronda los 400.000 euros para un coche de Rally1.

Se espera que los coches de Rally1 se basen en vehículos de carretera y es probable que sufran una reducción de las prestaciones y la aerodinámica para ayudar a que la categoría sea más accesible a los pilotos en desarrollo. Los motores de combustión interna, los sistemas de propulsión híbridos y EV siguen estando sobre la mesa de debate, junto con la posibilidad de algún tipo de equivalencia de tecnología en caso de que las normas se desarrollen para estar abiertas a diversas tecnologías.

El objetivo para el Rally2 es continuar su crecimiento como categoría y mantener el actual déficit de rendimiento en comparación con los coches de Rally1.