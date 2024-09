El WRC ha elegido a las tres pilotos que correrán el Rally de Europa Central

El Campeonato del Mundo de Rallyes (WRC) ha seleccionado a las tres mujeres de su programa de desarrollo de pilotos femeninas para correr de forma totalmente financiada en el Rally de Europa Central.

Lyssia Baudet (Bélgica, 21 años), Claire Schonborn (Alemania, 25 años) y Suvi Jyrkiainen (Finlandia, 24 años) han sido las tres elegidas de entre un grupo de 15 finalistas. Ahora, pilotarán un Ford Fiesta Rally3 fabricado por M-Sport en la penúltima prueba de la temporada del WRC, del 17 al 20 de octubre.

El trío fue elegido por un jurado compuesto por Peter Thul (Director Deportivo del Promotor del WRC), Burcu Cetinkaya (piloto de rallyes y presidenta de la sección de mujeres en el automovilismo de la FIA), Pernilla Solberg (Presidenta de la Comisión del WRC de la FIA, ex piloto de rallies), Maciej Woda, Director Gerente de M-Sport Polonia) e Isolde Holderied (Campeona del Mundo de Rallies de la FIA en 1994-95).

La decisión se tomó después de que las 15 candidatas realizaran un intenso entrenamiento de tres días en Polonia, donde fueron evaluados por un panel de expertos. Las pilotos fueron juzgadas por su nivel de pilotaje sobre asfalto y grava, su manejo de las entrevistas con los medios de comunicación, sus habilidades para hacer pacenote, su forma física y sus conocimientos mecánicos.

Tras el Rally de Europa Central del mes que viene, los jueces ofrecerán a una de las tres pilotos competir en una temporada completa en el Campeonato del Mundo Junior de Rallyes el año que viene.

Schonborn, que debutó este año en la Copa Opel de Rallyes Eléctricos, dijo: "No pensaba que me escogerían, no tengo palabras, parece un sueño. Hay tantas chicas con tanta experiencia en rallyes, el nivel era realmente alto. No pensaba una de las tres elegidas entre todas las chicas, así que sí, estoy muy contenta".

Claire Schonborn (izquierda), Lyssia Baudet (centro) y Suvi Jyrkiainen (derecha) Foto: WRC

Una antigua piloto de circuitos reconvertida en piloto de rallyes, Baudet añadió: "Es increíble, me siento como en un sueño, pero sé que es sólo el principio de la aventura y que tengo mucho trabajo por hacer, pero estoy preparada para esto y estoy muy agradecida. Me gustaría felicitar a las demás candidatas, creo que el nivel ha sido muy alto. Ha sido una oportunidad increíble para todas".

"Estaba contenta con mi conducción estos días, pero no estaba segura de que las demás cosas fueran suficientes, pero estoy muy contenta. Es realmente increíble, no puedo imaginarme en el WRC, pero tal vez, ya sabes, lo asimilaré en unos pocos días", dijo Jyrkiainen, que terminó subcampeona de la Copa de Damas del Campeonato de Rallyes de Finisterre 2023.

"Para nosotros fue al final muy difícil tomar la decisión. Esperamos, por supuesto, que haya sido la correcta, lo veremos en la próxima etapa del proceso en el Rally de Europa Central", dijo Thul.

"Cada una de las finalistas lo ha hecho muy bien. Conocemos su currículum, algunas chicas no tienen ninguna experiencia que digamos sobre grava en y realmente nos han sorprendido aquí. Todas han tenido una actuación fantástica, debo decir que todas eran la elección correcta".

"Ahora les espera una prueba del WRC y es un rally de asfalto muy duro con condiciones meteorológicas cambiantes al pasar por Alemania, República Checa y Austria. Pero el entrenamiento que se ha hecho aquí en Polonia tenía una gran una variedad de superficies, así que creo que están bien preparadas".

"Tendrán un test previo al evento, también construiremos junto con M-Sport Polonia una estructura profesional, y entonces esperamos que las tres pilotos sean puras embajadoras de las mujeres en el automovilismo", concluyó.