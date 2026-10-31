WRC

Gil Membrado quiere seguir creciendo con Ford: "Carlos Sainz me está ayudando a encontrar cosas"

Desde el tributo a Sainz en Asturias, Gil Membrado repasa su gran debut mundialista, explica cómo le ayuda su ídolo y expresa su deseo de seguir con Ford en un 2027 todavía por concretar.

Pol Hermoso

Publicado: 31 oct 2026, 15:26

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Pravia-. Hasta hace poco, Gil Membrado podía ganar un rally, pero necesitaba que otro condujera el coche hasta el siguiente tramo. Ahora ya lleva el volante también en los enlaces, ha ganado en Finlandia y termina su primera temporada en el Junior WRC como subcampeón. Los pasos se acumulan deprisa. Él, sin embargo, explica su crecimiento con una idea bastante menos acelerada: aprender, terminar y aprovechar cada kilómetro.

En el Rally de Asturias Histórico, donde participa en el homenaje a Carlos Sainz con su Ford Fiesta Rally3, el catalán hace balance de un año que comenzó con más preguntas que certezas. No sabía dónde estaría frente a sus rivales. Tampoco había competido antes con su copiloto, Adrián Pérez. Acabó encontrando respuestas, incluso en uno de los escenarios que más respeto imponen en el Mundial.

"Para nosotros ha sido un año muy bonito, para todo el equipo, para la familia", explicó durante un encuentro con los medios. "Lo he disfrutado mucho en todos los rallies, obviamente en especial Finlandia. Yo diría que es el rally en el que más me he divertido, y yo creo que el resultado también viene un poco por ahí".

Finlandia: cuando disfrutar también significa ir rápido

En su relato de Finlandia aparecen árboles, curvas que llegan en quinta y saltos que alguna vez fueron más largos de lo previsto. Pero la clave que señala Membrado tiene menos de improvisación y bastante más de trabajo: las notas.

"Hicimos muy buenas notas en Finlandia y eso me generaba mucha confianza", explicó.

Esa confianza es fundamental en un campeonato donde los reconocimientos están limitados y no existe la posibilidad de aprenderse cada carretera a fuerza de repetirla. Membrado cuenta que los vídeos les ayudan a repasar en el hotel, pero que memorizar cientos de kilómetros resulta prácticamente imposible. Hay que creer en lo escrito y en quien lo lee.

El desenlace finlandés dejó una reacción que tampoco había preparado. Al bajar del coche, la emoción salió antes de que reparara en las cámaras.

"No vi ni que había cámaras, fue la reacción que me salió de dentro", recordó. "Fue todo muy apretado y un final súper bonito, que yo creo que recordaremos toda la vida con Adrián y con la familia".

El consejo de Sainz: aprender exige seguir en carrera

Membrado tiene a quién consultar cuando aparecen dudas. Carlos Sainz se ha convertido en una referencia cercana, aunque al joven todavía le cuesta separar al consejero del ídolo.

"Carlos a mí me impone muchísimo. Para mí es mi ídolo, siempre lo será", reconoció. "Ahora ya con más confianza, cuando es carrera hablamos casi todos los días".

De esa relación ha extraído una lección que explica bastante bien su temporada. En un primer año mundialista, quedarse fuera demasiado pronto significa perder mucho más que una clasificación.

"Uno de los consejos que creo que es el más importante en un Mundial es ser muy constante, no fallar al inicio del rally, porque si no te pierdes los dos días siguientes de carrera y no puedes seguir aprendiendo y avanzando".

El objetivo era completar el recorrido. Según su balance, lo consiguieron en todos los rallies, incluso cuando hubo que reparar el coche para continuar. La victoria en Finlandia y el subcampeonato añaden brillo a esa base, pero el aprendizaje está también en los kilómetros menos vistosos.

El Fiesta Rally3 ha sido su herramienta para hacerlo. Membrado destaca la tracción total y lo que permite aprender pensando en categorías superiores: "Es un coche muy completo y para el Mundial yo creo que está muy bien".

Ford en el horizonte, pero sin un programa cerrado

El siguiente paso todavía está por concretar. Membrado quiere mantener su vínculo con Ford y vuelve a mencionar a Sainz cuando habla de construir ese futuro.

"Carlos me está ayudando muchísimo a encontrar cosas para el año que viene", señaló. Sobre la marca, expresó su deseo de continuar: "Espero poder estar con ellos".

Hay opciones sobre la mesa, pero todavía no un anuncio. "Espero que en las próximas semanas ya tengamos alguna noticia", añadió.

Mientras tanto, combina la preparación física, el trabajo mental y los estudios universitarios de Marketing y Dirección Comercial con una ambición que verbaliza sin rodeos: ser campeón del mundo. Lejos queda aquel niño que se tapaba los oídos cuando iba a ver correr a su padre y prefería alejarse del ruido.

"Es algo con lo que me levanto todas las mañanas, con esa ilusión y con eso en la cabeza", explicó. "Cuando entra un poco el cansancio, aparece esa idea de ser campeón del mundo".

En Asturias seguirá sumando kilómetros sobre asfalto, una superficie en la que reconoce margen de mejora. Y entre los coches del homenaje tiene un favorito: el Ford Focus de la época de Sainz y Colin McRae, que ha descubierto a través de vídeos.

Por ahora le gustaría probar uno de aquellos históricos. Para su propia carrera, la mirada va bastante más adelante.

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