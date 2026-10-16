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Evans celebra su título del WRC con una exhibición en Gales y recibido como un héroe

Los aficionados galeses acudieron en masa para aplaudir el triunfo de Elfyn Evans en el WRC.

Tom Howard

Publicado: 16 oct 2026, 14:58

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Elfyn Evans, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1

Foto de: Tom Howard

Elfyn Evans recibió una bienvenida "surrealista" y digna de un héroe, ya que los aficionados galeses acudieron en masa para celebrar al primer campeón mundial de rallies británico en 25 años en su ciudad natal.

El recién coronado campeón del mundo pilotó su Toyota GR Yaris Rally1 por las calles cerradas al tráfico de Dolgellau, flanqueadas por miles de aficionados que habían soportado la lluvia, en un acto especial organizado el jueves para homenajear al campeón.

Antes de llegar al centro de su ciudad natal, Evans condujo su coche de rally hasta su antiguo colegio, Ysgol Bro Idris, a primera hora del día para reunirse con alumnos y profesores.

La celebración concluyó con Evans subiendo al escenario en el centro de la ciudad al volante de su coche, mientras los aficionados le dedicaban una serenata y un coro local entonaba el himno nacional galés. A continuación, el piloto se dirigió a la multitud reunida y firmó autógrafos antes de ofrecer un espectáculo al volante del GR Yaris.

"Obviamente, estaba un poco preocupado por el tiempo, y ha hecho mal tiempo, pero todo el mundo ha aguantado hasta el final", declaró a Motorsport.com un agradecido Evans, que se ha unido a Colin McRae y Richard Burns como el tercer piloto británico campeón del mundo de rallies.

"No puedo agradecer lo suficiente a todo el mundo por haber venido y esperado hasta el final, pero también a todos los que han participado en la organización del evento: el Consejo de Gwynedd, todos los voluntarios y, en especial, a [mi amigo] Glenn Patterson, ya que sin duda esto no habría sido posible [sin él]".

"Todavía me parece un poco surrealista, y solo puedo estar muy agradecido a todos los que han venido. Estoy seguro de que será [uno de los momentos más importantes de mi vida]. Tener el coche Rally1 en el centro de la ciudad, justo delante del concesionario de coches de mi padre [Gwyndaf Evans], es increíble".

El primer ministro de Gales, Rhun ap Iorwerth, se encontraba entre los seguidores que asistieron al acto de celebración: "Convertirse en campeón del mundo no es moco de pavo", afirmó. "Ha demostrado una gran regularidad y calidad a lo largo de los años; estuvo tan cerca que sentíamos su frustración año tras año".

"Tenía la sensación de que este año podría lograrlo, y ahora estamos viendo lo que esto significa no solo para su región natal, sino para todo Gales. Un auténtico campeón, un auténtico héroe".

Evans y su copiloto, Scott Martin, se hicieron con su primer título del WRC en la que posiblemente haya sido el final de temporada más dramático de la historia del campeonato, en el que el título se decidió cuando su rival, Oliver Solberg, sufrió un tremendo accidente a dos curvas de la meta de la última especial, en un tenso enfrentamiento en Cerdeña.

Desde entonces, el momento se ha vuelto viral en las redes sociales, acumulando millones de visualizaciones, lo que, en opinión de Evans, solo puede ser positivo para el deporte, que busca crecer y captar a un nuevo público.

"Creo que habría sido difícil escribir ese guion para una película, tal y como se desarrolló todo. Hubo emoción hasta el último momento, así que, por supuesto, para el deporte es increíble", añadió. "El deporte tiene que ser el gran ganador de todo esto y, obviamente, a mí tampoco me ha ido nada mal. Solo espero que esto traiga cosas positivas para los rallies"

Evans ha tenido pocas oportunidades de darse cuenta de la magnitud de lo que ha logrado este año, debido a una apretada agenda que ha llevado al galés a volver a probar el Toyota del WRC 2027 la semana pasada. "La vida siempre está llena de ajetreo, y siempre pasa algo, ya sea en casa o en el mundo de los rallies. La vida sigue y yo ya tengo la mirada puesta en lo siguiente", cerró.

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