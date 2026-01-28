Estados Unidos cada vez más cerca de volver al WRC en 2027

El Campeonato Mundial de Rallyes (WRC) volverá a Estados Unidos el año que viene, un paso más cerca, con una prueba de rally candidata prevista para finales de este año.

El WRC lleva mucho tiempo con el objetivo volver a Estados Unidos por primera vez desde el Rally Olympus de 1988, y este proyecto es una parte fundamental de su plan para hacer crecer la categoría.

En 2024, el campeonato anunció una "hoja de ruta clara" para lograr una cita en Estados Unidos en 2026, que incluía la inversión directa y la participación en la promoción del evento del promotor del WRC.

Había esperanzas de que una prueba del Rally USA sobre grava, situada en Tennessee, figurara en el calendario de 2026, con un acuerdo plurianual sobre la mesa antes de que se tomara la decisión mutua entre el organismo rector, el promotor del WRC y ACCUS de retrasar la aparición de Estados Unidos en el calendario del WRC hasta 2027 como muy pronto, para garantizar que la prueba tuviera las máximas posibilidades de éxito.

Ahora, la FIA ha confirmado que se celebrará un evento candidato del 11 al 17 de junio como preparación para que el evento figure en el calendario del próximo año.

Los delegados explorarán las etapas y las infraestructuras de Kentucky y Tennessee, obteniendo información de primera mano sobre el terreno y las instalaciones. El programa también incluirá una visita a una prueba del Campeonato Nacional de la American Rally Association (ARA), lo que ofrecerá a la FIA la oportunidad de interactuar directamente con la comunidad del rally estadounidense al completo.

También están previstas reuniones con el promotor y organizador del evento propuesto, Podium Event Partners, que cuenta con una larga experiencia en múltiples disciplinas del motor, incluida la NASCAR.

Más sobre el WRC: WRC Más de 10 'preparadores' muestran interés en las reglas del WRC 2027

Juha Kankkunen, Mohammed Ben Sulayem, presidente de la FIA Foto: Toyota Racing

"Estados Unidos representa una de las oportunidades de crecimiento más importantes para el WRC", afirmó el presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem.

"Es una nación en la que los deportes de motor forman parte del ADN cultural, con campeonatos nacionales de talla mundial y un interés cada vez mayor por la competición internacional. Estoy profundamente comprometido con el fortalecimiento de la presencia de la FIA en EE.UU. y con garantizar que los rallyes se conviertan en un pilar fundamental de ese futuro".

"Con cinco eventos sancionados por la FIA ya establecidos en tres Campeonatos Mundiales de la FIA en todo el país, las bases están firmemente asentadas. Ahora es el momento de aprovechar ese impulso. La expansión del WRC en Norteamérica no solo mejoraría el alcance global del campeonato, sino que conectaría los rallyes con una base de aficionados conocedores, apasionados y en expansión en un mercado en el que la participación y el compromiso siguen acelerándose y creciendo".

Marc de Jong, director del proyecto Rally USA de WRC Promoter, afirmó: "Sin duda, Estados Unidos representa una importante oportunidad de crecimiento para el WRC. Es un mercado realmente importante para nuestras partes interesadas y socios y, en los últimos años, hemos observado un notable crecimiento del interés de los aficionados".

"Los planes de WRC Promoter para traer de vuelta el WRC a Estados Unidos llevan gestándose desde hace tiempo y la confirmación de esta prueba candidata supone un paso importante. Es un hito importante en el tan esperado regreso del WRC a EE.UU., tras una ausencia de casi 40 años".

La posibilidad de que el WRC vuelva a Estados Unidos el año que viene probablemente resulte atractiva para los fabricantes, dado el impacto de este país en la industria automovilística.

"Estados Unidos es un lugar que se encuentra en el centro de la industria y la cultura del automóvil, por lo que no estar dentro del WRC era un poco triste hasta ahora. Esto es realmente emocionante y estamos contentos, ya que, al fin y al cabo, se trata de un campeonato mundial", dijo el presidente de Toyota, Akio Toyoda, cuando se le preguntó sobre la importancia de Estados Unidos para el WRC la semana pasada.

Estados Unidos es uno de los países que actualmente compiten por unirse al WRC en el futuro. Gran Bretaña, Irlanda, Indonesia, China, Australia y Nueva Zelanda también están trabajando en sus candidaturas o considerando la posibilidad de acoger eventos en el futuro.

En este momento, Estados Unidos es el único país que ha presentado una solicitud oficial a la FIA para organizar un evento candidato este año.

Miki Biasion, Tiziano Siviero, Lancia Delta Integrale Foto: Motorsport Images