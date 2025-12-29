El director del equipo Toyota en el WRC compra la mejor escudería del WRC2

El director del equipo Toyota en el Campeonato del Mundo de Rallyes (WRC), Jari-Matti Latvala, ha comprado el equipo Printsport Racing, ganador del título en el WRC2.

JML-WRT Oy, una empresa creada por el 18 veces ganador de rallies, ha adquirido el equipo finlandés que recientemente ha llevado a Sami Pajari y Oliver Solberg hasta los títulos del WRC2 en 2024 y 2025 respectivamente. Ambos pilotos se han graduado desde entonces en el equipo Rally1 de Toyota.

"Para mí, adquirir Printsport Oy era una elección natural. Printsport ha demostrado su experiencia y el enfoque profesional y apasionado del personal de la empresa, combinado con un fuerte espíritu competitivo, es algo que siempre he admirado", dijo Latvala.

Printsport Racing, que se encarga de la gestión y el mantenimiento de coches de rally, ya ha colaborado estrechamente con el equipo Toyota del WRC, con el GR Yaris Rally2 con el que han competido en el WRC2 como parte de sus servicios, desde que el coche hizo su debut en 2024.

Printsport Racing ha confirmado hoy que el acuerdo se cerró con JML-WRT Oy antes de Navidad. El anuncio también confirma que el fundador del equipo, Eero Raikkonen, continuará como CEO del equipo.

"Mediante un acuerdo con fecha del 23 de diciembre de 2025, JML-WRT Oy adquirió la totalidad del capital social de Printsport Oy a Eero Raikkonen", decía un comunicado de Printsport Racing.

Jari-Matti Latvala, JML-WRT OY Toyota GR Yaris Rally Foto: Toyota Racing

"La transacción le da a Printsport Oy una base de propiedad más amplia y fortalece la capacidad de la compañía para responder a los desafíos futuros".

"La temporada 2026 será extremadamente ajetreada y emocionante, ya que el equipo disputará las 14 pruebas del WRC con el objetivo de lograr un tercer título consecutivo del WRC2 para su piloto".

"Eero Raikkonen da las gracias a los empleados, socios, competidores, seguidores y a su familia por todos los momentos memorables y por su compromiso incondicional tanto en las victorias como en las derrotas a lo largo de sus años como propietario y fundador. Es inspirador que un negocio nacido de la pasión personal haya llevado al equipo al más alto nivel del deporte".



"Eero Raikkonen continuará como Consejero Delegado de la empresa, un papel que ha desempeñado durante los últimos 28 años. Nuestra historia continuará", finalizaba el comunicado.

Printsport Racing alineará un GR Yaris Rally2 durante toda la temporada 2026 del WRC, que pilotará el piloto del programa Toyota WRC Challenge Yuki Yamamoto.