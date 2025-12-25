Por qué Hyundai espera ser más fuerte en el WRC 2026

Hyundai Motorsport estará "mejor preparada" y será "más fuerte" en el Mundial de Rallies el año que viene tras un difícil 2025, según el director del equipo Cyril Abiteboul. La marca coreana fue derrotada contundentemente esta temporada al anotarse solamente dos victorias, en el Rally Acrópolis de Grecia y en Arabia Saudí, mientras que sus rivales de Toyota consiguieron la friolera de 12, repartidas entre Sébastien Ogier, Elfyn Evans, Kalle Rovanperä y Oliver Solberg, para asegurarse la quinta corona consecutiva de fabricantes.

Hyundai optó por estrenar su nuevo i20 N Rally1 "Evo" esta temporada en el Rally de Suecia, en febrero. El coche mejorado avanzó a pasos agigantados, sobre todo en los rallies rápidos de grava, pero le costó rendir en asfalto y en condiciones de baja adherencia. También se vio afectado por una serie de problemas de fiabilidad.

Abiteboul reflexionó sobre la decisión de actualizar el coche para 2025, que se tomó en 2023: "Ha sido un año difícil y complicado. Llegamos después de una temporada 2024 muy exitosa, y siempre supimos que defender nuestros títulos sería difícil, especialmente con Toyota reaccionando como lo hizo. Llegaron con cinco coches y un paquete muy sólido".

"Por nuestra parte, nos comprometimos, a principios de 2023, con un coche radicalmente nuevo para 2025, en comparación con el año pasado. Esa decisión aportó valor a largo plazo, pero también significó una curva de aprendizaje pronunciada esta temporada. Así que sí, desafío es la palabra correcta, pero fue un desafío que aceptamos cuando elegimos esa dirección. La trayectoria de desarrollo del Hyundai i20 N Rally1 fue un proyecto muy grande, y en retrospectiva siempre te preguntas si fue en el momento adecuado".

Adrien Fourmaux, Alexandre Coria, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1 Foto: Massimo Bettiol - Getty Images

"Cuando me incorporé, el equipo estaba siendo dominado por Toyota, así que decidimos atrevernos. El plan original era hacer un coche completamente nuevo; por diversas razones, en su lugar entregamos una evolución importante. El éxito del año pasado fue casi una sorpresa, lo que demostró que en los rallies, incluso una pequeña evolución puede aportar mucho. Pero nuestro coche Evo ya estaba muy avanzado, y seguimos comprometidos con él", siguió.

"El coche de 2025 trajo mejoras de rendimiento en algunas áreas, pero también incertidumbre, y el curso se convirtió en una curva de aprendizaje: en entender el comportamiento, los límites y cómo extraer consistencia. Fue exigente, pero la ventaja ahora es clara: tenemos una visión precisa de los puntos débiles y un plan centrado para el año que viene".

Así, se espera que Hyundai utilice los comodines de homologación extra, concedidos a todos los equipos para el último año del actual Rally1 en 2026, para realizar nuevas mejoras en su i20 N en un intento de recortar distancias con sus rivales japoneses.

Esto, unido a una nueva estructura de gestión encabezada por el director deportivo Andrew Wheatley, junto con los conocimientos adquiridos a lo largo de 2025, hace que Abiteboul confíe en que Hyundai tendrá un rendimiento mucho más fuerte cuando la temporada comience en Montecarlo el mes que viene.

"Hay cosas positivas, obvias y menos obvias. Las dos victorias fueron totalmente merecidas; en ambos rallies controlamos el ritmo", añadió Abiteboul. "La actitud del equipo fue fuerte todo el año, y nunca nos rendimos a pesar de las dificultades. También hemos progresado en nuestra forma de actuar y reaccionar. El ritmo del coche era a menudo muy bueno, aunque los resultados finales no siempre lo mostraran. Y Adrien Fourmaux fue muy positivo".

"Traer a un piloto joven es siempre una incógnita, pero ha demostrado madurez, profesionalidad y un potencial real. También nos ha ayudado a entender mejor el coche, lo que será importante de cara a 2026".

Cyril Abiteboul, Director del equipo Hyundai World Rally Team Foto de: Austral / Hyundai Motorsport

"Creo que llegaremos más fuertes a Montecarlo. En comparación con el año pasado, estaremos mejor preparados. La organización es más estable, la estructura de liderazgo está en su lugar, y tener nuestra base en Fechenheim plenamente operativa elimina una distracción importante. Podemos centrarnos en sacar el máximo rendimiento de los coches y las tripulaciones. Por supuesto, siempre depende de lo que hagan nuestros competidores. Toyota y sus pilotos serán fuertes, especialmente en Montecarlo", prosiguió.

"Lo que me da confianza es que conocemos y entendemos mucho mejor el paquete, el plan está centrado y hay menos piezas móviles que hace un año. Esta campaña nos ha servido para recordar que el rendimiento absoluto no es necesariamente el factor determinante; es más importante tener un producto controlado y bien entendido, y una organización centrada. Si seguimos trabajando así, estaremos en una posición más fuerte al principio de la próxima temporada", cerró.

