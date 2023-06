El director técnico era la pieza del puzzle que faltaba en Hyundai

Hyundai anunció el mes pasado que François-Xavier Demaison, que ayudó a Volkswagen durante su dominio en el WRC del 2013 a 2016, asumirá el papel de director técnico en la marca surcoreana tras una temporada en Williams. El equipo había estado operando sin un director técnico como tal, con Christian Loriaux en el papel de asesor técnico como contratista, pero con la llegada del antiguo responsable de la escudería de Grove en el Gran Circo, pasará a ser el director del programa en el mundial de rallies.

El nombramiento de un director técnico era un objetivo clave para el nuevo responsable, Cyril Abiteboul, y Demaison ya asistió a su primera cita en Cerdeña, en lo que fue el fin de la sequía de victorias de la firma asiática en 2023 con un doblete encabezado por Thierry Neuville.

Mientras que el francés todavía se acostumbra a su nuevo cargo, el piloto belga cree que su fichaje será clave para el futuro: "Obviamente, es una buena noticia, creo que hemos estado peleando por tener un director técnico durante mucho tiempo, y ha sido un poco difícil conseguir a alguien, pero al final lo tenemos".

"No sé si es demasiado tarde o no, pero vamos a comprobarlo", dijo el miembro de Hyundai a Motorsport.com. "Tenemos a Christian [Loriaux], pero como contratista de la empresa, no siempre tiene el poder que debería, así que ahora vamos a tener a alguien capaz de apoyarnos".

Cuando se le preguntó si el nuevo responsable del aspecto técnico en el equipo era la pieza que le faltaba al rompecabezas en el WRC, respondió: "Sin duda, como para cualquier compañía bien estructurada, un director técnico es una gran parte del éxito".

Abiteboul se hizo eco de esos comentarios y cree que Demaison es "realmente importante" para el equipo, que aspira a luchar por los títulos de pilotos y fabricantes: "Francamente, cuando me uní al conjunto, había una especie de elefante en la habitación, faltaba algo, no había director técnico. Lo primero que quise hacer fue asegurar a Christian, pero no en un papel de asesor, sino en una posición ejecutiva, lo que está haciendo ahora como director del programa de WRC, que complementará a Demaison".

"Espero de él lo que esperaría de cualquier director técnico, que es que asume al liderazgo y la gestión de todos los departamentos, algo de lo que carecía claramente, y quizá parte de la razón por la que estamos donde estamos en términos de competitividad", continuó el galo. "Veo que se discuten muchas buenas ideas, pero que hay dificultados para canalizar esos conceptos al coche. El director técnico hará que eso sea más eficiente en el futuro".

"Creo que ha sido muy importante y es un elemento más. No existe una bala de plata en el mundo del motor, pero es un ingrediente muy importante", comentó Abiteboul. "Cualquier dominio en cualquier deporte de motor está asociado a un director técnico, así que si no tenemos uno no veo cómo podríamos dominar".

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!