WRC Chile: Evans recupera el liderato tras un ajuste de tiempo

Elfyn Evans se ha hecho con el liderato del Rally de Chile después de que los comisarios del Mundial de Rallyes realizaran un ajuste en el tiempo teórico concedido al piloto de Toyota en el primer tramo. El galés había terminado los seis tramos del viernes por detrás de Ott Tanak, a 4 décimas, pero un cambio en el tiempo concedido de cara a la etapa de apertura, que tuvo que ser interrumpida, ha puesto a Evans con una ventaja de tres segundos en la general.

Sólo Thierry Neuville, Tanak y Sébastien Ogier superaron con éxito la SS1 (Pulpería, 19,72 km) antes de que los comisarios se vieran obligados a cancelar el recorrido por motivos de seguridad de los espectadores.

Así, se adjudicaron tiempos ficticios al resto de participantes de la categoría Rally1 basados en el desempeño de Neuville, ya que se vieron obligados a completar el tramo en modo carretera. Sin embargo, estos tiempos fueron revisados tras la segunda pasada del bucle vespertino. El secretario del recorrido recibió una solicitud para revisar el tiempo asignado a Evans.

Tras revisar los cronos marcados en la segunda pasada del tramo, Evans, Adrien Fourmaux y Sami Pajari han recibido nuevos tiempos teóricos para la SS1. Como resultado, el nuevo registro de Evans ha sido dos segundos más rápido que el de Tänak, en lugar de ser 1.4 más lento, lo que le ha dado el liderato del rally al de Toyota.

Evans comenzó el viernes con fuerza para liderar el rally hasta la asistencia del mediodía, con una ventaja de 2.2 segundos sobre su compañero de equipo, Kalle Rovanpera. El galés pareció sufrir entonces por encontrar confianza por la tarde, antes de ofrecer una remontada crucial en la última etapa del día.

Hablando antes de la reasignación de los tiempos nacionales, Evans dijo: "Creo que la tarde podría haber sido mejor. Las sensaciones por la mañana fueron bastante buenas, pero me costó un poco por la tarde. No pude encontrar la confianza que esperaba, al menos las sensaciones no fueron las mismas".

"Era prácticamente el mismo coche que por la mañana, pero creo que [lo que me costaron] fueron las condiciones y el comportamiento del coche en ellas. Es pronto en este rally, y sabemos lo decisivo que fue el sábado el año pasado, así que nos espera un gran día", siguió.

Por qué Rovanpera tuvo problemas en el Rally de Chile

El vigente campeón del mundo, Kalle Rovanpera, admitió que una combinación de estilo de pilotaje y configuración fue la razón de sus problemas el viernes. El finlandés ganó la tercera etapa por una décima de segundo sobre Evans, pero los tramos de grava resbaladiza le resultaron muy complicados.

Cometió un error inusual en la SS4, en la que su GR Yaris se pasó de frenada en una curva a derechas, pero afortunadamente sólo perdió unos pocos segundos. A pesar de sus dificultades para adaptarse al complicado asfalto, Rovanperä terminó el día en tercera posición, a 10.1 segundos del líder.

"Estoy contento de que haya terminado el día, no ha sido una sensación muy cómoda, pero he intentado mantenerme alejado de los problemas y mejorar un poco el feeling. No ha sido el día más fácil, pero estamos aquí", comentó.

"No me siento muy cómodo con el coche en estas condiciones. Sé que se debe sobre todo a mi estilo de pilotaje, no es fácil seguir la línea tan estrecha que hay que seguir aquí y, combinado con el hecho de no sentirme tan cómodo, es un poco difícil. La forma de conducir en estas carreteras es completamente opuesta a la forma en que conduzco en grava, así que no funciona, pero también la configuración hace que no me sienta tan cómodo", finalizó.