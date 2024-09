Los comisarios rechazan la protesta de Solberg; Rossel, ganador del WRC2 en Chile

Yohan Rossel ha sido declarado oficialmente ganador del WRC2 en el Rally de Chile 2024 después de que los comisarios rechazaran una protesta de Oliver Solberg, que sin embargo puede llegar hasta el Tribunal Internacional de Apelación.

Solberg, aspirante al título de WRC2, presentó una protesta pidiendo a los comisarios que reevaluaran un tiempo ficticio concedido a Rossel que ayudó al piloto de Citroën a conseguir la victoria el domingo.

Rossel saltó del tercer puesto al liderato de la clase WRC2 cuando los comisarios consideraron que Solberg había obstaculizado al francés durante la etapa 11 y, por lo tanto, le restaron 40 segundos a su tiempo de etapa.

Solberg lideraba la categoría en la prueba cuando sufrió un pinchazo que le costó al sueco 1:30 (un minuto y medio) para cambiar una rueda. Solberg se reincorporó a la etapa por delante de Rossel, que se sintió entorpecido por el piloto de Skoda al pasar por una etapa afectada por una espesa niebla.

Es probable que el incidente influya en el desenlace del título de WR2, ya que Solberg podría haberse asegurado el campeonato con una victoria en Chile. Finalmente, Solberg terminó cuarto en su clase, a 26.1s de Rossel, tras ganar las cuatro etapas del domingo.

Solberg sintió que no había frenado a su rival por el título y en su comparecencia ante los comisarios dijo: "He visto su vídeo [el on board de Rossel] y he visto mi propio vídeo y no le obstaculicé de ninguna manera y además había tanta niebla y llovía que tampoco había polvo, así que no sé realmente por qué se ha quejado".

Oliver Solberg, Elliott Edmondson, Toksport WRT Skoda Fabia Evo Rally2

Sin embargo, los comisarios consideraron inadmisible la protesta de Solberg "porque según el Código Deportivo Internacional de la FIA, no está permitido que los comisarios revisen/reescuchen sus decisiones a través de una protesta".

"La protesta, tal y como aclaró y confirmó el protestante en la audiencia, busca reabrir una decisión de los comisarios, presentar más pruebas por parte del protestante y luego pedir a los comisarios que tomen una nueva decisión sobre el mismo asunto. Según el Código Deportivo Internacional de la FIA, no está permitido que los comisarios revisen/reescuchen sus decisiones a través de una protesta", rezaba el informe de los comisarios.

"Además, el demandante ha notificado su intención de apelar la decisión nº 5 de los comisarios. Como tal, esa decisión está ahora sujeta a la revisión y determinación de un tribunal superior (a saber, el Tribunal Internacional de Apelación) y, por lo tanto, el asunto (es decir, las cuestiones relativas a la decisión nº 5 de los comisarios) ya no es competencia de la jurisdicción judicial de este panel".

"Los Comisarios concluyen que la protesta es inadmisible y probablemente el proceso judicial incorrecto que debe emprender el Competidor".

Solberg deja Chile con una ventaja de 12 puntos sobre Rossel en la clasificación del WRC2, pero ahora tendrá que depender de los resultados en otros rallies para mantener vivas sus esperanzas de título tras haber completado sus siete pruebas puntuables.

Rossel y Sami Pajari (a 15 puntos de Solberg) siguen en la lucha por el título y ambos completarán sus últimas pruebas en el Rally de Europa Central y el Rally de Japón, respectivamente.

"Nunca nos rendiremos. Es muy amargo en este momento, estoy un poco emocionado porque quería ganarlo y ahora está difícil. Ha sido un año muy bueno y es todo lo que siempre he soñado", dijo un emocionado Solberg tras completar el rally.

"No se ha acabado, pero ahora es un poco difícil porque el sueño era ganarlo este fin de semana y tenía muy buena pinta y muy buenas sensaciones".

"El plan era rodar despacio el viernes y el sábado para estar ahí el domingo, porque sabía que el domingo no habría problemas. Ese era el plan y casi funcionó".