Cuando un récord casi acaba con la carrera de Petter Solberg

Incluso 18 años después de ganar el título, las imágenes siguen siendo inolvidables. Petter Solberg, que celebró sus éxitos con tanto entusiasmo como pocos, experimentó un éxtasis absoluto de alegría en Gales en noviembre de 2003. Y ahora ha revelado que esas escenas estuvieron cerca de no suceder jamás.

Más de cuatro años antes, el entonces desconocido noruego debutó en Ford, junto al supertalento Colin McRae, al que recientemente había sido fichado Prodrive con un salario récord. Después de un undécimo lugar algo esperanzador en su debut en el Rally de Suecia, el entonces joven de 24 años intentó mostrar a su equipo en el Safari Rally que era un futuro campeón del mundo.

Con el Ford Focus WRC, fue el más rápido del shakedown logrando el mejor tiempo. Pero, en lugar de reconocimiento por su rendimiento, le esperaba una gran charla del jefe del equipo, Malcolm Wilson.

Como ex piloto de rallyes de una época en la que lo más importante era mantener el coche de una pieza, se echó las manos a la cabeza tras inspeccionar el coche.

Un coche medio destruido después del shakedown.

"¡Casi me manda a casa!", recuerda ahora Solberg en el podcast 'WRC Backstories'. "Fui demasiado rápido y así me pateó el trasero. Me eché al suelo y lloré. Pero tenía toda la razón".

Wilson también lo recuerda muy bien: "Nunca habrá olvidado aquellas palabras, de eso estoy seguro. Marcó el mejor tiempo en el shakedown, pero dañó todas las partes de la suspensión. Y yo sabía bien que eran piezas muy duras".

Solberg tuvo a Fred Gallagher como copiloto en el "Safari", una leyenda viviente como copiloto que trabajó con Henri Toivonen, Juha Kankkunen, Björn Waldegaard y Ari Vatanen. Este último avisó a Wilson: "Me dijo que no teníamos que preocuparnos por su velocidad, pero que no tendríamos ninguna posibilidad de acabar el rally si continuaba así".

El universo colapsó de repente para Solberg: "Yo era muy sensible. Es muy difícil cuando te mudas de una pequeña granja en Noruega al gran mundo. Fue un gran paso. No tenía a nadie a quien acudir. En cierto modo, me lo merecía".

Colin McRae como maestro de Petter Solberg

Solberg en ese momento pasó a tener claro que su futura carrera dependería de su resultado en el rally. Así que se tomó el examen muy en serio. Mientras McRae se llevó la primera victoria con el Ford Focus WRC, Solberg llevó su coche a la meta de Nairobi en quinto lugar. Había aprendido la lección, la reprimenda de Wilson había funcionado.

Aún así, el entusiasmo de Solberg no pudo completarse. Intentó constantemente aprender de Colin McRae y desde el 2000 también de Carlos Sainz. Molestaba tanto a las dos estrellas del equipo hasta el punto de ponerlos tan nerviosos que acababan pidiéndole que se callara.

Sin embargo, se desarrolló una gran amistad entre el emotivo noruego y el escocés rudo: "Colin fue muy amable y me ayudó en muchas cosas. Entrenamos juntos y salíamos a comer juntos. Me ayudó a mejorar cuando me equivoqué".

"Fue una herramienta de motivación realmente buena. Creo que él pasó por lo mismo, tal vez a un nivel diferente. Fue bueno tener ese sentimiento de amistad".

Solberg solo se quedó en el equipo durante nueve rallies más antes de que Subaru le fichara en el otoño 2000. Allí fue donde realmente comenzó su leyenda.